LECCE – Criscitiello (Sportitalia): “Il Var? Valida tecnologia messa nelle mani di incompetenti”

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, nel suo editoriale odierno ha parlato anche del gol annullato a Piccoli durante Lecce-Milan.

“Nel weekend sono stato a Lecce e, ogni volta che metto piede nel Salento, respiro l’aria magica di Lecce. Dalla gente come ti accoglie, alla società, lo ripago sempre: con me, sugli spalti, il Lecce vince, che sia casa o trasferta. E se pareggia sono pari che valgono tanto. Sabato, di fatto, ha vinto e al mio amico presidente Sticchi Damiani lo avevo detto due ore prima davanti al caffè. ‘Oggi c’è il talismano, ti va bene un 1-X?’. Ha sorriso, era un sì. Dopo partita neanche mi sono avvicinato altrimenti mi trasferiva il veleno che aveva dentro. E ci credo, Tra Roma e Milan doveva fare sei punti ma ne ha fatto uno. Il Var uccide il calcio. Lo dico da sempre. Abbiamo una valida tecnologia ma sfruttata male e messa nelle mani di incompetenti. Erano scarsi in campo, figuriamoci dietro ad una scrivania a Lissone. Non mi importa se il gol è del Lecce, Milan, Juve o Salernitana. Il ragionamento è il principio. Se attaccante e difensore non possono più avere mezzo contatto fisico diamoci alla pallavolo con una rete di mezzo. Se un pestone diventa fallo, ne fischiamo cento a partita così. Non si può annullare un gol del genere al 94′. Uccidi il calcio, non il Lecce. Tanto oggi va bene a te, domani va bene a me. Il principio è sbagliato. Come i gol della Juve contro il Verona. Devi agevolare lo spettacolo, un gol deve essere annullato solo se palesemente irregolare. Quando annulli un gol devi pensare alla gioia che neghi ad un tifoso, ad un bambino. Tra vent’anni a Lecce avrebbero parlato del miracolo, da 0-2 a 3-2 col Milan e Piccoli avrebbe fatto vedere questo gol ai nipoti tra trent’anni. Annullare un gol da 30 metri, per un pestone, è un crimine. E chiedo, per una volta, a chi legge, di togliersi di testa l’idea ‘è perchè il gol l’ha fatto il Lecce, la Juve o la Roma’, vale per tutti. Se l’Inter segnerà contro il Lecce e annulleranno un gol del genere, vi scriverò ler stesse venti righe, promesso”.