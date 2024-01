NARDÒ – Un guizzo di Guadalupi basta per sbancare Barletta

in foto: L. Guadalupi, il match-winnercopyright: Coribello/SalentoSport

Un gol di Guadalupi è sufficiente al Nardò per passare a Barletta e per tenere il passo dell’Altamura e delle inseguitrici. I punti dalla vetta restano due e il Nardò allunga la serie positiva a quattro risultati utili consecutivi.

Avvio di gara su ritmi bassi, con un paio di conclusioni verso la porta avversaria senza grossi esiti. Al 22′ cambia tutto: punizione perfetta di Guadalupi e il Nardò è in vantaggio. Il Barletta reagisce e a un passo dal riposo sfiora il pari con Cafagna che calcia dal limite trovando la respinta di Viola. Sul rimbalzo, De Marco non riesce a mettere dentro il pallone dell’1-1.

Bitetto prova a cambiare qualcosa dopo l’intervallo ma è il Nardò ad avere il match-ball con D’Anna, il cui colpo di testa è abbrancato da un attento Sapri. Ci prova anche Dambros ma non inquadra lo specchio. Nei minuti finali il Barletta si getta in avanti a caccia del pari ma è ancora il Nardò, in contropiede, a mancare il raddoppio, stavolta con Gentile che incoccia ancora contro il reattivo estremo difensore barlettano.

Finisce 0-1, il Nardò porta a casa tre punti meritati, seppur col minimo scarto. Domenica prossima, derby casalingo d’alta classifica col Casarano.

—

IL TABELLINO

Barletta, stadio “Puttilli”

domenica 28.01.2024, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 21

BARLETTA-NARDÒ 0-1

RETI: 22′ pt Guadalupi

BARLETTA (3-5-2): Sapri; Lacassia, De Marino (24′ st Diaz), Capone; Garofalo, Schelotto (38′ st Basanisi), Cafagna (11′ st Eyango), Fornaro (38′ st Belladonna), Inguscio; La Monica, De Marco (11′ st Ngom). All. Bitetto.

NARDÒ (3-5-2): Viola; De Giorgi (42′ st Urquiza), Lanzolla, Gennari; Milli (27′ st Ciracì), Borgo (20′ st Latagliata), Guadalupi, Gentile, Dibenedetto; Dambros (42′ st Ferreira), D’Anna. All. Volturno (Ragno squalificato).

ARBITRO: Aronne di Roma 1.

