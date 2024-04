NARDÒ – Tris sul campo della Gelbison che vale il terzo posto in classifica

in foto: archiviocopyright: Coribello/SalentoSport

Colpo esterno del Nardò che passa a Capaccio nello stadio del Gelbison e porta a casa tre punti importantissimi in chiave playoff, anche perché la vittoria in terra campana vale il terzo posto con sorpasso sulla Fidelis Andria e un +2 sul Casarano, fermato sul pari a Barletta.

Il Nardò parte meglio rispetto agli avversari e archivia il match già a fine primo tempo. Al 38′ il Toro è avanti grazie a una rapida ripartenza promossa da Gentile, conclusasi con un tiro secco che beffa Milan. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi e la Gelbison subisce anche il raddoppio, firmato da Ceccarini su preciso assist di D’Anna.

Gli ospiti rischiano grosso in avvio di ripresa, quando Bubas si divora il gol del possibile 1-2. Scampato il pericolo, la squadra di Costantino si riorganizza in maniera efficiente e va vicina al terzo gol con D’Anna, sui cui è pronta la parata di Milan, che nulla può al 35′ sulla discesa vincente di Dambros, autore del terzo e definitivo gol dell’incontro. Lo stesso Dambros sfiora anche il quarto gol cogliendo la traversa nei minuti finali. Prima del triplice fischio, gol della Gelbison di Barone, annullato per fuorigioco.

Domenica prossima per il Nardò ci sarà la visita del Rotonda.

IL TABELLINO

Capaccio (Sa), stadio “T. Paduano”

domenica 14.04.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 31

GELBISON-NARDÒ 0-3

RETI: 38′ pt Gentile, 40′ pt Ceccarini, 35′ st Dambros

GELBISON: Milan, Casiello (39′ st Ferrante G.), Muratori (1′ st Rodrigues), Fontana, Tazza, Manzo (16′ st Sicurella), Kosovan (19′ st Gagliardi), Ferrante D., De Pasquale, Croce, Bubas (19′ st Barone). All. Erra.

NARDÒ: Viola, De Giorgi, Di Benedetto, Ceccarini, Gennari, Lanzolla, Gentile (32′ st Mariani), Dammacco (28′ st Dambros), D’Anna (43′ st Enyan), Guadalupi (39′ st Latagliata), Ciracì (15′ st Russo). All. Costantino.

ARBITRO: Mirri di Savona.

