NARDÒ – Tris granata al “Miramare”, Manfredonia sempre più giù

Tre gol granata al “Miramare” rilanciano in classifica il Nardò che cancella subito il ko subito dall’Andria e porta a casa la quarta vittoria stagionale. Ancora a secco il Manfredonia, sempre più giù nonostante il cambio in panchina: per i sipontini è la terza sconfitta di fila, sesta stagionale su otto partite e classifica sempre più preoccupante.

La gara si sblocca già al 16′ quando Correnti inventa un lancio illuminante per Piazza che mette dentro con comodità e porta avanti il Nardò. I locali rispondono con un tiro di Coppola, alzato da De Luca sulla traversa, poi incassano il raddoppio granata con Correnti, ben servito da Vrdoljak, abile a punire severamente un errore in chiusura di Gningue. Prima del riposo si annotano un altro tentativo di Correnti per il Nardò e un tiro di Carbone deviato da un difensore neritino.

Grossa occasione per il Manfredonia in avvio di ripresa quando Bonicelli si presenta da solo davanti a De Luca ma gli spara il pallone addosso, vanificando la possibilità per dimezzare le distanze dal Nardò. Idem per Tedesco poco dopo, poi arriva il tris del Nardò con un rasoterra di Milli con una lieve complicità del portiere foggiano Vlasceanu. Quando Giacobbe, dal dischetto, segna il gol della bandiera, la tifoseria del Manfredonia aveva già lasciato lo stadio per protesta.

Con i tre punti del “Miramare” il Nardò si porta a 13 lunghezze, così come il Gravina, a due punti dalla zona playoff e a +6 dalla zona playout. E domenica prossima, al “Giovanni Paolo II”, sarà di scena proprio il Gravina.

—

IL TABELLINO

Manfredonia, stadio “Miramare”

mercoledì 23.10.2024, ore 15.30

Serie D/H 2024/25, giornata 8

MANFREDONIA-NARDÒ 1-3

RETI: 16′ pt Piazza (N), 29′ pt Correnti (N), 26′ st Milli (N), 32′ st rig. Giacobbe (M)

MANFREDONIA (4-3-3): Vlasceanu; Gningue (22′ st Porzio), Spina, Castaldi, Sepe (21′ pt Forte); Amabile (10′ st Bonicelli), Giacobbe, Coppola (40′ st Coulibaly); Bubas (10′ st Tedesco), Carbonaro, Calemme. All. Panarelli.

NARDÒ (5-3-2): De Luca; Munoz, Delvino, Pinto (21′ st Milli), Calderoni, De Crescenzo (25′ st Montagna); Addae, Vrdoljak, Correnti; Piazza (28′ st Gassama), Maletic (37′ st D’Anna). All. De Sanzo.

ARBITRO: Amadei di Terni.

RISULTATI E CLASSIFICA