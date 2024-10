CASARANO-VIRTUS FRANCAVILLA – Un rigore di Loiodice decide il derby del “Capozza” e firma l’aggancio

Un rigore realizzato da Loiodice basta al Casarano per vincere il derby con la Virtus Francavilla e affiancarla al secondo posto assoluto, tenendo il passo della Nocerina capolista. Per i biancazzurri è la seconda sconfitta stagionale e consecutiva, di sicuro un campanello d’allarme.

Meglio la Virtus in avvio di gara ma di occasioni vere e proprie non se ne vedono. La prima palla gol arriva alla mezzora con un tiraccio da fuori di Morales sul quale il portiere ospite Cevers deve superarsi, come accade due minuti dopo su un tentativo di Saraniti. Lo stesso centravanti rossazzurro si vede negare il gol del vantaggio sull’azione successiva, quando incorna di testa un pallone proveniente da corner ma, sulla linea, salva tutto un difensore virtussino. Ora il Casarano preme di più e al 37′ un’incursione in area di Pinto viene fermata fallosamente da un intervento di Errico. È rigore, Loiodice spedisce la palla sotto l’incrocio e porta il Casarano avanti di uno a un soffio dal riposo.

I ritmi gara non scendono nella ripresa e il Casarano riesce a tenere a bada il ritorno degli ospiti andando anche al tiro appena possibile, come succese al 10′ quando, su assist di Pinto, Saraniti manca l’appuntamento con il raddoppio. Non punge la Virtus, nonostante Ginestra cerchi di cambiare qualcosa pescando dalla panchina. Sono rossazzurre le più nitide palle gol, clamorosa quella del 27′ con Loiodice che sbaglia la mira davanti a Cevers che poi è super su tiro di Malcore in area. Con la Virtus protesa in avanti a caccia del pari, si aprono le praterie per il Casarano che, al 47′, rischia di raddoppiare con un tiro di Valentino deviato alla disperata da un difensore ospite.

Finisce 1-0 nel tripudio del “Capozza”. Per il Casarano, che mantiene l’imbattibilità, si tratta della terza vittoria consecutiva. Male la Virtus che, dopo la scinfitta di domenica scorsa contro la Palmese, si vede superata nuovamente nel giro di tre giorni. Domenica prossima il calendario prevede il big-match Nocerina-Casarano e il derby casalingo col Brindisi per la Virtus.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

mercoledì 23.10.2024, ore 18

Serie D/H 2024/25, giornata 8

CASARANO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 40′ pt Loiodice rig.

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo (50′ st Guastamacchia), Morales, Pinto G.; Teijo, Logoluso, Ganfornina (31′ st Cerutti); Opoola (24′ st Valentino), Saraniti (21′ st Malcore), Loiodice (39′ st Perez). A disp. Alloj, Legittimo, Ferrara, Milicevic. All. Lentini (Laterza squalificato).

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-3): Costantino, Lanzolla (13′ pt Errico), Allegrini (32′ st Diop), Spavone (25′ st Latagliata); De Luca (38′ st Ceesay), Marconato, De Nova; Pinto N., (11′ st Allegrini), Sosa, Taurino A disp. Bertini, Piccolo, Mbaye, Thiam. All. Ginestra.

ARBITRO: Leone di Avezzano.

NOTE: Ammoniti Costantino, Sosa, Marconato, Rizzo. Angoli 9-2.

