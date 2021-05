NARDÒ – La trasferta di Francavilla porta in dote un pari a reti bianche

Quinto pari consecutivo per il Nardò. Gli uomini di Danucci, nella trasferta di Francavilla In Sinni, non sono riusciti ad andare oltre uno 0-0, anche per merito di un ottimo Cefariello, provvidenziale in diverse occasioni.

La partenza è appannaggio dei padroni di casa, che, nonostante il predominio territoriale, non riescono a creare grossi pericoli verso la porta difesa da Milli. Con il passare dei minuti la formazione ospite prende campo, sfiorando il vantaggio al minuto 38. Bello scambio sull’asse Nicolao-Potenza con appoggio a Scialpi che con un perfetto assist pesca Rimoli, ma l’ex Lecce, di testa e tutto solo, non riesce a depositare in rete. Passano cinque minuti ed il toro rischia di capitolare. Scialpi perde un sanguinoso pallone sulla pressione di Nolè e l’attaccante lucano s’invola verso la porta avversaria, ma Milli è superlativo nell’uscita e disinnesca il pericolo.

Ad inizio ripresa il Nardò parte forte. Al minuto 48, Tornros ci prova con una conclusione a botta sicuro, Cefariello è super e con una bella parata dice di no all’attaccante granata. Al 55′ Galdean ci prova con un calcio piazzato dal limite. Palla alta di poco. Al minuto 69, sugli sviluppi di un corner battuto da Caputo, Stranieri sale più in alto di tutti, ma la sua inzuccata non spaventa l’estremo difensore di casa. Il Nardò spinge sull’acceleratore, ma il Francavilla ci prova al 73′ con un tiro dalla distanza di Aleksic, para a terra senza problemi Milli. L’occasione più grande della match arriva a dieci dal termine, con il solito Tornros che lavora bene al limite, ma il suo piazzato si stampa sul palo a portiere battuto.

Il finale di gara è convulso, il Nardò ci prova, il Francavilla si difende con i denti e alla fine porta a casa un punto importantissimo in chiave salvezza. Per gli uomini di Danucci resta il rammarico per non aver portato a casa un successo che sarebbe stato meritato per quanto visto in campo, ma soprattutto avrebbe alimentato le speranze playoff dei granata. Domenica, al “Giovanni Paolo II”, ci sarà il Molfetta. — IL TABELLINO Francavilla In Sinni, “Stadio Fittipaldi”

Domenica 16 maggio ore 16

Serie D girone H giornata 30 FC FRANCAVILLA: Cefariello; Notaristefano (53′ Leonetti), G. Nicolao, Pagano, Cabrera (46′ Di Ronza); Galdean (82′ Navas), Tarantino (46′ Petruccetti), Morleo (50′ Pisanello) Del Col; Nolè, Aleksic. A disposizione : Basile, Caponero, Semeraro, De Marco. Allenatore: Ranko Lazic. AC NARDÒ: Milli; Cancelli, Stranieri, De Giorgi, Nicolao; Mengoli (82′ Lezzi), Scialpi (65′ Caputo); Rimoli (53′ Gallo), Valzano, Potenza (75′ Granado); Tornros.

A disposizione: Centonze, Trinchera, Palazzo, Politi, Massari. Allenatore: Ciro Danucci. ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno. NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Tarantino, Di Ronza (F) Cancelli, Valzano (N).

(foto: E. Tornros, vicino al gol nel finale – ©Coribello-SalentoSport)