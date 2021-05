CASARANO – Sansone in extremis, le Serpi strappano un punto a Picerno

Al termine di una sfida complicata e che sembrava ormai compromessa, il Casarano riesce ad acciuffare un pari nei minuti di recupero, che, quantomeno, consente agli uomini di Nevio Orlandi di restare in piena zona playoff. Si morde le mani il Picerno, per un successo sfumato che poteva consentire ai lucani di continuare a sognare la vetta.

In avvio di gara i padroni di casa provano a comandare le operazioni. Al 6’ di gioco, sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, Caiazza impatta di testa da ottima posizione con la sfera che termina alta di poco. Al 13′ il Casarano passa. Sansone recupera la sfera, dando vita ad una perfetta ripartenza, assist fortunoso per Feola, che, con un preciso piattone, fredda Giuliani, siglando il vantaggio ospite . La risposta lucana arriva cinque minuti più tardi con un tiro-cross di D’Angelo che costringe Guido a mettere in corner. Poco dopo la mezz’ora, errore di Allegretto che alza il campanile su un contrasto aereo, Argento raccoglie e calcia da limite ma la sfera termina di pochissimo sul fondo. Dopo un buon forcing, i padroni di casa trovano il pari. Albadoro viene atterrato in area da Longhi, costringendo il giudice di gara ad assegnare la massima punizione. Dal dischetto Esposito non perdona, fissando il punteggio sull’1-1. Prima della fine del tempo, Stasi, ben assistito da Albadoro, conclude centralmente, con Guido che blocca.

La ripresa inizia ancora con il Picerno in avanti. Dopo soli tre giri d’orologio, bello slalom di Guerra, che, a tu per tu con l’estremo ospite, si fa ipnotizzare sciupando una buona chance per il vantaggio. Al 53’ Sansone ci prova da fuori, Giuliani è attento e controlla. Al minuto 58 si fa vedere il Casarano con Mincica, che, da posizione defilata, impegna Giuliani, costretto a rifugiarsi in corner. Al quarto d’ora di gioco, Albadoro da due passi spara clamorosamente alto, rimandando però di pochi minuti il vantaggio.. Minuto 62, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il solito Esposito pennella proprio per Albadoro che si fa perdonare, trafiggendo Guido con un perfetto colpo di testa che vale il momentaneo 2-1. Al 64’, il Picerno sfiora il terzo gol con Esposito che serve sul secondo palo Stasi il cui tiro va sopra la traversa. Il Casarano non ci sta e nel finale prova a riacciuffare il pari. A nove dal termine, serve un super Giuliani per disinnescare una perfetta punizione di Sansone. Al minuto 88’ Sansone conquista un’altra punizione dal limite: palla che si infrange sulla barriera. Quando tutto sembra portare ad un successo del Picerno arriva il pari delle serpi. Sansone, direttamente da corner, calcia in porta, Giuliani non blocca e sfera che lentamente si infila in rete, gelando la panchina lucana per un gol che vale il definitivo 2-2.



Un pari che serve al Casarano per interrompere la striscia negativa, e mantenere un punto di vantaggio sul sesto posto. Domenica al Capozza arriverà il Bitonto, per un match fondamentale in chiave playoff. Il Picerno, invece, è atteso a Brindisi.

IL TABELLINO

Picerno, stadio “Curcio”

domenica 16 maggio 2021, ore 16

Serie D girone H 2020/21 – giornata 30

AZ PICERNO-CASARANO 2-2

RETI: 13’ Feola (C), 37’ Esposito (P), 62’ Albadoro (P), 90’+2’ Sansone (C)

PICERNO (3-4-1-2): Giuliani; Allegretto, Dametto, Caiazza (46’ Kone); Guerra, Dettori (46’ Finizio), Pitarresi, Stasi (90’ Oyewale); D’Angelo; Esposito (70’ Kosovan), Albadoro. A disp.: Siani, Nossa, Iadaresta, Togora, Girasole. All.: Palo.

CASARANO (4-3-3): Guido; Pagliai (68’ Atteo), Longhi, Mattera, Quacquarelli (80’ D’Andria); Argento (80’ Tascone), Bruno (68’ Giacomarro), Feola (78’ Galfano); Sansone, Favetta, Mincica. A disp.: Pitarresi, Lobjanidze, Syku, Ficara. All.: Orlandi.

ARBITRO: Fabrizio Pacella di Roma 2.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: D’Angelo, Albadoro (P), Mattera, Tascone (C). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

(foto: G. Sansone, ©Coribello-SalentoSport)