TARANTO – Molfetta espugnata, i rossoblù allungano sul Picerno

Il Taranto ottiene tre punti pesantissimi sul difficile campo del Molfetta, rafforzando il primato grazie alle reti di Diaz, Diaby e Versienti. La rete biancorossa porta la firma di Strambelli. Gli uomini di Laterza approfittano, con profitto, del pareggio tra Picerno e Casarano.

LA CRONACA: Gli ionici si fanno vedere subito dalle parti di Rollo: al 2’ ci prova Diaz, ma la sua conclusione colpisce l’esterno della rete. Rispondono i biancorossi: al 7’ Ventura tira di destro, respinto da Ciezkowski. Al 9’ Strambelli scodella una punizione area, il portiere ionico mette in corner. La prima palla gol del match arriva al 16’: Matute, da pochi passi, manda fuori dopo l’ottimo servizio di Diaz. Gli ionici alzano il ritmo e al 23’ arriva il gol: Matute da fuori colpisce la traversa, la sfera termina tra i piedi di Nicolas Rizzo che tira e riesce a trovare Diaz, la cui deviazione è vincente. I ragazzi di Laterza trovano il raddoppio tre minuti dopo: Ferrara crossa in area e Diaby è lesto a depositare la sfera in rete con un destro forte e preciso. Il Taranto continua a spingere: al 36’ il tiro di Tissone termina alto. Al 42’ reagiscono i baresi, la punizione di Strambelli però è alta. L’ultima emozione del primo tempo arriva al 46’: il diagonale di Versienti viene respinto a mano aperta dall’estremo difensore. La prima frazione di gioco termina con i rossoblù avanti di due.

La seconda metà di gara parte sempre con i rossoblù in avanti: al 47’ Rizzo colpisce di prima intenzione e Rollo è prodigioso nel deviare la sfera. Al 55’ c’è un diagonale di Massarelli parato da Ciezkowski. Il Taranto sfiora il tris al 64’: Nicolas Rizzo supera Rollo con un pallonetto, la sfera si stampa sulla traversa. Sul prosieguo dell’azione, lo stesso Rizzo cade in area, l’arbitro ammonisce il calciatore ionico per simulazione e lo manda sotto la doccia poiché già ammonito. Il Taranto si chiude bene, non soffre praticamente per nulla e all’86’ cala il tris: Versienti batte Rollo dopo essersi involato verso la porta in solitaria. Il Molfetta accorcia al 93’ con una botta al volo di Strambelli, ma è troppo tardi. La contesa termina dopo quattro di recupero con il Taranto che si impone per tre a uno. Gli ionici allungano nuovamente sul Picerno fermato sul pareggio dal Casarano. Domenica prossima allo Iacovone arriva l’Altamura. Per il Molfetta, trasferta a Nardò.

—

IL TABELLINO

Molfetta, Stadio “Paolo Poli”

domenica 16 maggio 2021, ore 16

Serie D girone H 2020/21 – giornata 30

MOLFETTA-TARANTO 1-3

RETI: 23’ Diaz (T), 26’ Diaby (T), 86’ Versienti (T), 90+3’ Strambelli (M)

MOLFETTA (3-5-2): Rollo – Pinto, Di Bari, Dubaz (62’ Varriale) – Cianciaruso (84’ Frappampina), Conteh (62’ Lavopa), Rafetraniaina (84’ Legari), Massarelli (62’ Fucci), Diallo – Ventura, Strambelli. A disp.: Tucci, Kaleba, Afri, Caprioli. All.: Renato Bartoli.

TARANTO (4-3-3): Ciezkowski – Boccia, Rizzo G., Silvestri, Ferrara – Matute, Tissone, Diaby (67’ Mastromonaco) – Rizzo N., Diaz (53’ Alfageme, 90’ Corado), Versienti (89’ Santarpia). A disp.: Sposito, Shehu, Gonzalez, Marrazzo, Serafino. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova (Degiovanni-Consonni).

NOTE: Ammoniti: Diaby (T), Rizzo N. (T), Strambelli (M), Matute (T) Espulso: Al 64’ Rizzo N. (T) per doppia ammonizione Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio, ©Capriglione)