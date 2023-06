NARDÒ – Il Toro non vuol smettere di sognare: steso anche il Barletta, c’è la Cavese in finale playoff

Con una prova solida e sospinto dal tifo del calorosissimo pubblico del “Giovanni Paolo II”, il Nardò supera il Barletta e si guadagna l’accesso alla finale playoff di Serie D girone H, in programma domenica prossima in trasferta contro la Cavese, che, nel frattempo, ha eliminato il Casarano.

I granata si prendono la rivincita con gli interessi dopo aver dovuto cedere il passo proprio al Barletta nella penultima giornata della stagione regolare e dopo essere stati in vantaggio per due reti. A decidere l’incontro, un fendente chirurgico di Gjonaj, in avvio di ripresa, e una ribattuta vincente di Dambros dopo una corta respinta di Lovecchio su un destro di Ferreira.

Nel post-gara, mister Nicola Ragno sottolinea la grande prova dei suoi ragazzi, autori di un campionato, comunque vada, da incorniciare: “Abbiamo giocato una grande gara contro una grande squadra, siamo stati perfetti sin dai primi minuti anche nel non far giocare il Barletta, che si schierava in campo con un modulo che non ci aspettavamo. Siamo arrivati a questa gara in condizioni fisiche non perfette. Ora mi piacerebbe vincere i playoff per due anni di seguito (L’anno scorso li vinse col Francavilla in Sinni, ndr), sarebbe un record. Certo, giochiamo fuori e sarà difficilissimo, ma ce la giocheremo perché, contro la Cavese, sia in casa sia fuori, non abbiamo mai demeritato“. (Nuovo Quotidiano di Puglia)

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 21 maggio 2023, ore 16

Serie D/H 2022/23, semifinali playoff

NARDÒ-BARLETTA 2-0

RETI: 1′ st Gjonaj, 22′ st Dambros

NARDÒ (3-5-2): Viola; De Giorgi, Urquiza, Russo; Ciracì, Fedel, Addae, Gjonaj (26′ st Mengoli), Polichetti (27′ pt Stragapede); Ferreira (39′ st Mariano), Dambros (35′ st Bonilla). All. Ragno.

BARLETTA (3-4-2-1): Lovecchio; Petta, Telera, Marangi; Cristallo, Feola (4′ st Russo), Vicedomini (35′ st Ponzo), Maccioni; Lattanzio (35′ st Lavopa), Loiodice; Di Piazza (13′ st Scaringella). All. Farina (in panchina Cilli).

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

(ph. Cardone)