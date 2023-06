LECCE – Baroni: “Giochiamo sempre per vincere. Qualche ragazzo avverte più pressione su questo campo”

Mister Marco Baroni bada al solo: si tiene il punto colto contro lo Spezia e guarda con fiducia alle prossime due partite. Le parole del tecnico del Lecce nel post-gara.

“Un punto che ci fa muovere la classifica e che ci permette di affrontare la parte finale della stagione con lo stesso piglio. Si lotterà fino alla fine. Noi giochiamo sempre per i tre punti, ho ringraziato i ragazzi, sono orgoglioso di loro. In questa partita c’era tanta tensione e, in settimana, avevo cercato di alleggerirla, in squadra ci sono giovani che, in casa, magari avvertono maggiormente la pressione. Nel primo tempo siamo stati più contratti ma abbiamo comunque concesso poco. Abbiamo fatto una gara di tenuta fisica e mentale, ma, nonostante ciò, io valorizzo molto la prestazione della mia squadra. Hjulmand? Per noi è importante ma abbiamo preferito non rischiarlo. Maleh ha avuto un problema all’adduttore nel pre-partita. Ho scelto Gonzalez, ha fatto una buona prestazione, è giovane e va aiutato nella sua crescita. Asklidsen ha fatto bene ma può fare ancora meglio. Colombo? Ha fatto bene contro la Lazio ma forse soffre un pochino questo campo, fa parte del suo percorso di crescita. Ceesay offre maggiore profondità ma Colombo ha fatto una buona partita. Sugli esterni non avevo ricambi. Ora siamo qui con grande compattezza e unità, siamo una matricola e ce la siamo sempre giocata contro tutti, con la nostra identità. Ho visto tanta voglia e spirito, ci serviranno per arrivare dove tutti vogliamo”.

(ph. Massimo Coribello/SalentoSport)