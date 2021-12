NARDÒ – Un Toro grintoso ribalta il San Giorgio e riassapora il gusto della vittoria

Dopo quattro partite opache, nelle quali aveva raccolto un solo punto, il Nardò ritorna a vincere, festeggiando davanti ai propri tifosi.

Lo fa al termine di una gara giocata non proprio in maniera brillante, ma portata a casa con la grinta e la voglia di crederci sino alla fine, nonostante lo svantaggio subito all’ora di gioco per mano di Di Pietro, lesto ad approfittare di una leggerezza della difesa granata.

Il Toro non perde la testa e, grazie a Cristaldi, raddrizza subito l’incontro, raggiungendo la nuova parità. A sette dalla fine, poi, Fiorentino fa gioire gli infreddoliti spettatori del “Giovanni Paolo II”, staccando di testa, in maniera imperiosa, su un corner battuto da Caputo. Nei minuti finali, la squadra di De Candia, seppur con qualche brivido, riesce a limitare i danni, portando a casa una pesantissima vittoria che fa salire la formazione salentina a 18 punti.

Domenica prossima, ancora un avversario napoletano: c’è il Sorrento in trasferta.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 12 dicembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 16

NARDÒ-SAN GIORGIO 2-1

RETI: 15′ st Di Pietro (SG), 25′ st Cristaldi (N), 37′ st Fiorentino (N)

NARDÒ (4-3-3): Petrarca; Trinchera, Porcaro (35′ st Cavaliere), Masetti, Dorini; Cancelli, Fiorentino, Van Ransbeeck (12′ st Caputo); Cristaldi, Mariano (35′ st Alfarano), Mancarella. A disp. Centonze, Solimeno, Valzano, Mileto, Luciano, Gallo. All. De Candia.

SAN GIORGIO (4-3-3): Bellarosa; Ruggiero, Cassese, Bertolo, Navas; Di Pietro (35′ st Raucci), Caprioli, Albano (17′ st Onesto); landolfo (28′ st Di Franco), Varela, Mancini (12′ st Raiola). A disp. Faustico, Bonfini, Improta, Ferraro, Greco. All. Borrelli.

ARBITRO: Sassano di Padova.

NOTE: ammoniti Fiorentino, Porcaro, Masetti (N), Landolfo, Mancini, Onesto, Di Pietro (SG). Rec. 1+4.

(foto: gli undici iniziali scelti da De Candia – ph W. Macorano)