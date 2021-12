TARANTO – Un derby senza storia con la capolista. Il Bari domina e continua a volare

Il Bari fa la capolista e stende il Taranto nel derby del San Nicola. I galletti archiviano la pratica con Pucino, Botta e Antenucci, la marcatura di Giovinco serve solo alle statistiche per una partita mai messa in discussione.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 4’: Celiento, sugli sviluppi di un corner, non impatta bene e manda fuori. Al 15’ arriva il gol che sblocca il match: Pucino su punizione la mette dentro con una precisa parabola. I biancorossi cercano di amministrare e non soffrono praticamente nulla. Il Taranto prova a pungere in contropiede, rendendosi pericoloso al 28’ dopo un rasoterra di Labriola che fa terminare la sfera fuori. Al 33’ sempre Pucino su punizione impensierisce Chiorra che si rifugia in corner. Gli ionici vanno sotto di due al 42’: Botta, dopo un velo bellissimo di Antenucci, spedisce in rete di sinistro, grazie anche ad una deviazione di Granata che beffa Chiorra. La prima metà di gara termina due a zero per i padroni di casa, dopo un minuto di recupero.

La seconda metà di gara parte con i rossoblù alla ricerca della rete che possa riaprire la contesa: al 49’ l’angolo di Marsili impensierisce Frattali che si rifugia di nuovo in corner. Il Bari risponde al 55’ con una conclusione di D’Errico, sfera alta. Cinque minuti più tardi arriva il KO per i rossoblù: Antenucci, con un preciso diagonale, spegne le speranze ioniche e chiude il match. Gli uomini di Laterza provano a reagire e trovano la marcatura al 72’: Terranova atterra Giovinco in area, l’arbitro decreta la massima punizione. Sul dischetto va Saraniti, la conclusione viene parata da Frattali, sulla respinta si avventa Giovinco che fa 3-1. Un minuto dopo lo stesso Giovinco conclude al volo, blocca l’estremo difensore di casa. Al 76’ prova a richiuderla con un tiro forte di Maita, Chiorra manda in corner. Il Bari controlla senza soffrire più nulla e vince il derby da capolista. La contesa si chiude dopo cinque minuti di recupero. I rossoblù domenica prossima ospiteranno il Picerno. Per il Bari, invece, la trasferta sul campo di una delle due vice capolista, il Palermo, seccamente battuto nel derby col Catania.

—

IL TABELLINO

Bari, Stadio “San Nicola”

domenica 12 dicembre 2021, ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 18

BARI-TARANTO 3-1

RETI: 15’ Pucino (B), 42’ Botta (B), 60’ Antenucci (B), 72’ Giovinco (T)

BARI (4-3-1-2): Frattali – Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta – Mallamo (78’ Scavone), Maita (78’ Bianco), D’Errico (89’ Gigliotti) – Botta (69’ Di Gennaro) – Antenucci, Paponi (69’ Cheddira). A disp.: Polverino, Simeri, Citro, De Risio, Lollo, Belli, Ricci. All.: MIchele Mignani.

TARANTO (3-5-2): Chiorra – Benassai, Zullo, Granata – Mastromonaco, Marsili, Civilleri (76’ Santarpia), Labriola (65’Bellocq), De Maria (65’ Versienti) – Saraniti, Giovinco (88’ Pacilli). A disp.: Antonino, Zecchino, Tomassini, Falcone, Cannavaro, Italeng. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Valerio Maranesi di Ciampino (Cavallina-Basile; IV Grasso)

NOTE: Ammoniti: Giovinco (T), Granata (T), Marsili (T), Terranova (B), Zullo (T), Pacilli (T).

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: il gol di Botta, ©FB Ssc Bari)