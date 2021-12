VIRTUS MATINO – Un gol da tre punti, il Francavilla sbanca il “Vantaggiato”. La società: “Il nostro periodo più difficile”

Al Francavilla in Sinni basta un rigore trasformato da bomber Croce, al quarto sigillo nelle ultime quattro partite, per espugnare Copertino, battere la Virtus Matino e consolidare il primato in vetta alla classifica, in condominio col Cerignola.

Periodo nero per i salentini, all’ottava sconfitta consecutiva e sul fondo della classifica. C’è da dire che l’avversario, quest’oggi, non era dei più comodi per i biancazzurri allenati da Giuseppe Branà, che pure hanno provato ad accorciare il gap tecnico mettendo in campo il cuore. Ma, anche oggi, la Virtus è stata punita severamente alla prima disattenzione, ossia una strattonata in area su Croce che ha spinto l’arbitro ad assegnare la massima punizione.

Il Matino prova a reagire ma il Francavilla si chiude bene e va al riposo in vantaggio. Anche nella ripresa, la squadra di Branà parte a testa bassa a caccia del pareggio ma la maggiore esperienza dei lucani si fa sentire. Il Francavilla controlla bene gli sterili attacchi del Matino e, più volte, spreca anche delle ripartenze che avrebbero potuto mettere in sicurezza l’esiguo vantaggio.

Una vittoria, quella della squadra di Ragno, che pesa in chiave classifica, portata a casa col minimo sforzo e senza troppo spreco di energie. In casa Matino, il club, dai suoi social, scrive che: “In un momento così delicato, forse il più difficile da quando la società è stata costituita, c’è solo da mettersi sotto e continuare a lavorare, sperando che anche un po’ di fortuna possa premiare l’impegno della squadra e della società nel prosieguo del campionato, che è ancora lungo. La squadra deve essere sostenuta nonostante tutto”.

Domenica prossima, alta gara dall’alto tasso di difficoltà per i biancazzurri che andranno a far visita al Bitonto.

—

IL TABELLINO

Copertino, stadio “Vantaggiato”

domenica 12 dicembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 16

VIRTUS MATINO-FRANCAVILLA IN S. 0-1

RETI: 31′ pt Croce rig.

VIRTUS MATINO: Convertini, Nasif, Taveri, Marin, Michelli (26′ st Pisanello), Salto, Monopoli, Grandis (10′ st Alemanni), Meneses, Tarantino (20′ st Calò), Ancora (10′ st Inguscio). Allenatore: Branà.

FRANCAVILLA: Prisco, Di Ronza, Vaughn, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo (30′ st Gentile), Langone (14′ st Petruccetti), Polichetti, Nolè (23′ st Antonacci), Croce (41′ st De Marco). Allenatore: Ragno.

ARBITRO: Palmieri di Conegliano.

NOTE: ammoniti Tarantino, Marin, Salto, Alemanni, Nasif (VM), Russo, Langone, Melillo, Ferrante, Petruccetti (F). Rec. 1′ pt, 5′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: la squadra titolare scesa in campo oggi a Copertino – ph ©FB Virtus Matino)