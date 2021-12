CASARANO – Caporetto delle Serpi al “Capozza”: il Nola stravince con punteggio tennistico

Il Casarano incappa nella giornata più buia degli ultimi anni, con i pochi tifosi presenti allo stadio che vedono consumarsi dinanzi ai propri occhi una vera e propria disfatta. Otto reti tra Casarano e Nola, scese sul manto erboso del Capozza appaiate in classifica con 16 punti per parte.

Basta meno di un quarto d’ora agli ospiti per andare in vantaggio. Al 14’ respinta corta della difesa rossoazzurra, la palla va a finire tra i piedi di Ruggiero che dal limite trafigge l’incolpevole Iannì. Al 16’ timida reazione del Casarano per le vie centrali. Prinari dalla distanza tenta di sorprendere Torino, che però blocca in due tempi. Al 33’ contropiede del Casarano, botta di Dambros; Torino respinge, sulla palla si avventa Prinari, ma la difesa ci mette una pezza e si rifugia in angolo. Il Casarano insiste e al 35’ guadagna un calcio di rigore, per atterramento in area di Dambros da parte di Sicignano. Si incarica di battere il brasiliano che spiazza Torino. È 1-1. Il pareggio regge solo per pochi minuti. Al 39’ eurogol di Ruggiero che insacca dai 30 metri e sigla la doppietta personale. I padroni di casa non ci stanno. Al 43’ Prinari entra in area, mette a sedere l’estremo difensore ospite e ristabilisce la momentanea parità, 2-2.

Il secondo tempo si apre con un calcio di rigore per gli ospiti per fallo in area di Sanchez ai danni di D’Angelo che poi dal dischetto non sbaglia il 2-3. I campani si galvanizzano e mettono a segno la quarta marcatura, siglata al 57’ da Donnarumma, che si inserisce dalla sinistra e lascia partire un tiro tanto potente quanto preciso che si insacca sotto la traversa. La fame del Nola non si placa. Gli ospiti dilagano, al 77’ con D’Angelo, autore di una doppietta personale, e all’85’ con Napolitano. Poi non succede più nulla, è 2-6 finale. Bocche cucite tra i padroni di casa nel post partita, ma già nelle prossime ore potrebbero essere ufficializzate decisioni drastiche da parte della società.

Il Casarano, che esce tra i fischi del pubblico, viene risucchiato nelle sabbie mobili della zona play-out.

Domenica prossima i rossoazzurri dovranno vedersela con il Fasano in trasferta.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 12 dicembre 2021, ore 14.30

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 16

CASARANO-NOLA 2-6

RETI: 14’ e 39’ Ruggiero (N), 35’ Dambros rig. (C), 43’ Prinari (C), 49’ rig. e 77′ D’Angelo (N), 57’ Donnarumma (N), 85’ Napolitano (N)

CASARANO (4-4-2): Iannì; Coronese, Signorelli (46’ Manca), Sanchez, Tordini; Meduri, Atteo, Montinaro (75’ Tedesco), Avantaggiato (58’ Ribeiro); Dambros, Prinari. A disp.: Montoya, Greco, Patronelli, Maraschio, Freddo, Dellino, Santarcangelo. All.: Matias Calabuig.

NOLA (4-4-2): Torino; Togora (87’ Angeletti), D’Ascia, Sicignano, Cassandro; Acampora, Donnarumma, Camara (54’ Ndaye), Ruggiero (83’ Napolitano); D’Angelo, Staiano. A disp.: Morra, Angeletti, Idioma, Sagliano, Corbisiero, Nocerino, Cappa. All.: Antonio De Stefano.

ARBITRO: Stefano Moretti della sezione di Como. ASSISTENTI: Bruno Gagliani della sezione di Sondrio e Edoardo Maria Brunetta della sezione di Milano.

NOTE: Cielo nuvoloso. Temperatura: 10 gradi. Terreno in condizioni precarie. Ammoniti: 23’ Acampora (N), 34’ Torino (N), 35’ Sicignano (N), 38’ Signorelli (C), 70’ Tordini (C), 72’ Coronese (C), 78’ Dambros, 81’ Ndaye (N). Espulsi: -. Recupero: – pt, – st.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: SalentoSport)