NARDÒ – Toro, così non va: da Caserta arriva la quarta sconfitta consecutiva

Notte fonda per il Nardò che, con la Casertana, rimedia la quarta sconfitta consecutiva. La squadra di Vincenzo Feola ritorna a vincere dopo quasi due mesi e mezzo e si riporta ai margini della zona playoff. Per il Toro, invece, è terzultima posizione, seppur i granata abbiano da recuperare la partita di Altamura, quella casalinga col Nola e il derby di Casarano. C’è tutto il tempo, quindi, per rimediare, ma i segnali dati al “Pinto” non sono stati incoraggianti.

Casertana in vantaggio a circa metà tempo: al 19′ Favetta mette dentro un cross di Vacca, punendo un’uscita sbagliata di Petrarca. Risponde Puntoriere, colpo di testa alto, ma è poca roba. La Casertana ne approfitta e raddoppia con un colpo di testa di Vacca al minuto 35, andando vicini al terzo gol con una punizione di Addessi che colpisce la traversa a fine tempo. Sul rimbalzo, Maresca manca il tap-in comodo. Prima del riposo, Cancelli chiama Carotenuto a una difficile parata coi piedi.

Non cambia molto nel secondo tempo. I campani sono sempre i più pericolosi e Favetta manca il tris dopo un’azione condotta da Kosovan. Mossa d’orgoglio per i salentini che, con Mariano, vanno vicini all’1-2, poi è Mancarella a saltare il portiere ma a trovare, sulla linea, la deviazione di un difensore locale. Scampato il pericolo, la squadra di Feola riprende in mano il pallino del gioco e, al 23′, fa calare il sipario sul risultato con un altro gol di Favetta che salta Petrarca e mette dentro il 3-0. Ultimo spunto di cronaca, un’iniziativa di Diaz che chiama Petrarca agli straordinari. Finisce 3-0 e per il Nardò, se non è crisi, poco ci manca.

Domenica prossima, altra avversaria campana: al “Giovanni Paolo II” è attesa la Nocerina.

Caserta, stadio “Pinto”

domenica 20 febbraio 2022, ore 14.30

Serie D/H 2021/22, giornata 25

CASERTANA-NARDÒ 3-0

RETI: 19′ pt e 23′ st Favetta, 35′ pt Vacca

CASERTANA (4-3-3): Carotenuto; Munoz, Colacicchi, Salto, Monti; Vacca (39′ st Rainone), Vicente, Maresca (18′ st Cusumano); Addessi (18′ st Feola A.), Favetta (25′ st Diaz), Kosovan (8′ st Mansour). All. Feola V.

NARDÒ (4-3-1-2): Petrarca; Caracciolo (29′ st Dorini), De Giorgi, Masetti, Trinchera; Mengoli (26′ pt Caputo), Cancelli, De Feo (39′ st Cavaliere); Mancarella; Puntoriere (18′ st Cristaldi), Mariano (36′ st Valzano). All. De Candia.

ARBITRO: Selvatici di Rovigo.

NOTE: al 35′ pt espulso De Candia (all. Nardò).

