MATINO-CASARANO – Rimonta dal dischetto e il derby è rossazzurro. Virtus, tante recriminazioni

Succede di tutto a Ugento nel derby tra Virtus Matino e Casarano. I rossazzurri sono più cinici e portano a casa l’intera posta, rimontando, con due rigori, il gol di Palmisano, realizzato anch’esso dal dischetto. Di rigori ce ne sono stati quattro: sull’1-0 Matino, Leuci respinge il tiro di Prinari, poi ripetendosi su un colpo di testa di Logoluso sull’azione successiva.

Gara subito tirata sin dai primi minuti. Al 6′ il Matino è in vantaggio: Monopoli taglia la difesa ospite, entra in area e viene steso da Raimo. L’arbitro fischia il primo rigore della saga: Palmisano incrocia il destro, Iannì intuisce ma non ci arriva. Passato in svantaggio, il Casarano accusa un po’ il colpo e il Matino prova ad approfittarne con Inguscio, la cui punizione, deviata da un difensore ospite, è catturata da Iannì. Sull’azione successiva, l’arbitro, Lingamoorthy di Genova, vede il secondo rigore di giornata per un fallo di mano di Maxime in area su tiro di Raimo. Come detto, Leuci si distende alla sua sinistra e neutralizza il tiro floscio di Prinari. Si alzano i ritmi e la partita è godibile. Prima Vitofrancesco per il Casarano, poi Monopoli per il Matino, cercano di sorprendere i rispettivi portieri avversari, che sono attenti. Una veloce ripartenza rossazzurra viene chiusa da un tiro da media distanza di Atteo, che alza troppo la mira. Alla mezzora, poi, il Matino resta in dieci: espulso D’Andria per doppia ammonizione, decisione contestata dalla panchina di casa. In superiorità di un uomo, la squadra di Monticciolo avanza il suo raggio d’azione e costruisce due palle gol con Prinari, che pecca di cattiveria sotto porta. Minuto 42, terzo rigore di giornata: Prinari e Patronelli si aggrappano alle rispettive magliette e poi s’incrociano in area. Dal dischetto ci va Dambros che centra la porta e anche il pari, uno a uno. Il Matino non ha nemmeno tempo di metabolizzare il rigore subito, che se ne vede fischiare un altro contro. Minuto 45, Leuci, in uscita, anticipa Dambros ma non può evitare il contatto sullo slancio. Rigore #4: Montinaro è freddo e spiazza Leuci per l’1-2 Casarano.

Pur in inferiorità numerica, il Matino non dà segni di resa, anzi. Minuto 6 della ripresa, Palmisano, da posizione impossibile, colpisce una clamorosa traversa. I biancazzurri si muovono molto mentre il Casarano sembra sempre più appannato. Al 24′, altra palla gol del Matino con Stauciuc che, col mancino, scavalca Iannì in uscita. Sulla linea, però, Raimo salva il pallone e il risultato. Lo stesso ex Castellaneta, poi, arpiona un pallone e lo indirizza verso la porta casaranese al 24′, deviazione provvidenziale di un difensore ospite. Sul corner successivo, Rantucho fallisce un colpo di testa da posizione non impossibile. Il Casarano stringe i denti e prova a colpire in ripartenza, con Coronese e Santarcangelo, riuscendo a portare a casa il risultato pieno e a respingere gli ultimi assalti del Matino, fatti più col cuore che con la testa.

Così come contro la Casertana, quindi, il Casarano ribalta il risultato grazie ai tiri dal dischetto. Una vittoria pesantissima quella della squadra di Alessandro Monticciolo che si porta in posizione più tranquille di classifica (con due gare da recuperare). Il Matino, invece, rimane ancorato sul fondo, pur avendo giocato tre buone prove in settimana contro Sorrento, Fasano e, ieri, Casarano. I quattro punti raccolti sono pochi rispetto a quanto mostrato in campo ma di tempo per recuperare ce n’è ancora. Domenica prossima: Casarano-Lavello, Altamura-Matino.

—

Ugento, stadio Comunale

domenica 20 febbraio 2022, ore 14.30

Serie D/H 2021/22, giornata 25

VIRTUS MATINO-CASARANO 1-2

RETI: 6′ pt Palmisano rig. (M), 43′ pt Dambros Lu. rig. (C), 46′ pt Montinaro rig. (C)

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Rantucho, Maxime, Patronelli; Monopoli, Calò (28′ st Fina), Tarantino (46′ st Gramegna), Inguscio (38′ st Michell), D’Andria; Morra (21′ st Stauciuc), Palmisano. A disp. Caputo, Convertini, Mbengue, Giannotta, Ancora. All. Branà.

CASARANO: (3-5-2): Iannì; Vitofrancesco, Rizzo, Raimo; De Stefano (43′ pt Santarcangelo), Atteo, Logoluso (43′ pt Meduri), Montinaro, Coronese; Dambros Lu. (14′ st Tedesco, 25′ st Fontana), Prinari (14′ st Dellino). A disp. Montoya, Dambros Lo., Salim, Greco. All. Monticciolo.

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova.

NOTE: ammoniti Leuci, D’Andria, Patronelli, Maxime, Tarantino, Palmisano (M), Raimo, Logoluso, De Stefano (C); espulsi: al 29′ pt D’Andria (M). All’11 pt Leuci (M) respinge un rigore di Prinari (C). Rec. 3′ pt, 5′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Matino-Casarano, fine gara)