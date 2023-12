NARDÒ – Rullo compressore anche a Rotonda, il Toro cala il tris e vola in classifica

Il Nardò risolve agevolmente anche la pratica Rotonda e vola al secondo posto, staccando il Casarano. Impressionante il ruolino di marcia granata nelle ultime dieci partite: otto vittorie e due pareggi e tre successi consecutivi che valgono quota 30 punti a meno tre dalla capolista Altamura.

Nardò avanti subito dopo il fischio d’inizio con un tiro cross di Guadalupi che inganna il portiere locale Sakho. Flebile reazione dei lucani e Nardò ancora a pieni giri, al tiro con Dambros con respinta di Sakho e con Milli due volte. Il Rotonda risponde proponendo solo un paio di cross in area che non destano alcun pericolo per Viola e compagni. Al 37′ ci pensa Dambros a chiudere la pratica, premiando nel migliore dei modi un assist di D’Anna. Viola si toglie un po’ di ruggine volando per intercettare una conclusione di Cajazzo, poi, da corner, Brunet non centra lo specchio della porta.

Il Nardò scende in campo dopo il riposo con l’atteggiamento della grande squadra, continuando ad attaccare come se si fosse ancora sullo 0-0. L’attitudine è premiata ancora una volta: azione Guadalupi-Dambros, palla a D’Anna che mette dentro il terzo pallone e fa calare il sipario sulla sfida.

Col morale altissimo, il Nardò andrà a far visita alla Palmese, penultima (a pari punti con Gravina e Bitonto), domenica prossima per l’ultima trasferta del 2023.

IL TABELLINO

Rotonda, stadio “Di Sanzo”

domenica 10.12.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 15

ROTONDA-NARDÒ 0-3

RETI: 2′ pt Guadalupi, 37′ pt Dambros, 15′ st D’Anna

ROTONDA (5-3-2): Sakho; bran (1′ st Dridi), Callegari, Brunet, Alari, Barile (1′ st Di Fusco); Cajazzo (37′ st Marino), Timmoneri, Mirante (8′ st Cardore); Fernandez, Ankovic (22′ st Leal). All. Pagana.

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza, Lanzolla, Gennari; Milli, Guadalupi, Gentile (32′ st Dammacco), Ceccarini (33′ st Ciannamea), Russo J.; D’Anna (25′ st Ferreira), Dambros (17′ st Addae). All. Ragno.

ARBITRO: Guitaldi di Rimini.

NOTE: ammoniti Ceccarini, Lanzolla, Gennari.

