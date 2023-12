CASARANO – La lunga striscia di risultati positivi si ferma a Matera

Dopo una serie positiva lunga 13 partite, a Matera si ferma la corsa del Casarano contro una delle formazioni più in forma del girone H e su un campo reso complicato per via della pioggia.

L’esito della gara si è deciso nel primo tempo. Al gol di Infantino, in avvio di gara, ha immediatamente risposto Cerutti pareggiando il conto, con il suo secondo gol stagionale dopo quello realizzato, sempre in trasferta contro il Martina. Proprio il centrocampista si è reso protagonista di un episodio, che, oltre a far discutere i tifosi sui social, ha costretto il Casarano a giocare in dieci uomini gran parte dell’incontro. Da questo momento in poi i padroni di casa hanno preso il largo, non lasciando più chances ai salentini, grazie alle reti di Ferrara e Infantino, hanno chiuso la disputa sul definitivo 3-1. Casarano raggiunto a 27 da Matera e Martina e staccato dal Nardò. Testa ora al prossimo impegno, in casa contro il Manfredonia.

(US Casarano Calcio)

—

IL TABELLINO

Matera, stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”

domenica 10.12.2023, ore 14.30

Serie D/h 2023/24, giornata 15

MATERA-CASARANO 3-1

RETI: 4′ pt e 42′ pt Infantino (M), 12′ pt Cerutti (C), 21′ pt Ferrara (M)

MATERA (3-5-2): Paparella; Delvino, Cipolletta, Sepe; Gningue (39′ pt Mollica), Di Palma (45′ st Pellegrini), Maltese, Russo (23′ st Agnello), Porro; Ferrara (33′ st Mokulu), Infantino (29′ st Prado). All. Panarelli.

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Pedalino, Vona, Celli, Giannini; Cerutti, D’Alena (29′ st Gjonaj); Gambino (5′ st Parisi), Citro (1′ st Rajkovic), Falcone (1′ st Emmanouil); Perez (32′ st Corvino). All. Laterza.

ARBITRO: Bonci di Pesaro.

NOTE: al 27′ pt espulso Cerutti (C) per aver interrotto una chiara occasione da gol.

