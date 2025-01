NARDÒ – Poker nella ripresa all’Angri, si chiude con una vittoria una settimana complicata

Dopo tre partite d’astinenza, il Nardò ritorna ad assaporare il gusto della vittoria travolgendo l’Angri in caduta libera.

Non è stato semplice, comunque, avere la meglio dei campani, sebbene il Toro ci abbia provato sin dal primo minuto e per tutto il primo tempo. La prima clamorosa occasione è sprecata da Addae al 22′ con palla a lato da posizione più che vantaggiosa. D’Anna è uno dei più in forma e lo dimostra al 33′ quando stampa la base del palo con un destro incrociato. Poca roba l’Angri in attacco, l’iniziativa resta sempre tra i piedi dei locali che chiudono il primo tempo in attacco ma senza sfondare il muro dei ragazzi di mister Di Nola.

Nella ripresa De Sanzo manda in campo Maletic e i frutti si vedono subito, un minuto dopo il suo ingresso in campo: cross di Correnti, incornata perfetta del bomber bosniaco e Nardò in vantaggio. Partita sbloccata, l’Angri allarga le maglie in cerca di imbastire qualche azione offensiva per riequilibrare i conti e il Nardò ne approfitta ancora andando a segno con Lucas al 16′, perfetto il suo rasoterra che s’infila all’angolino. Alla mezzora giunge anche il tris firmato D’Anna con un destro a girare che non lascia scampo a Maresca. In chiusura, seconda rete personale di Maletic che sfrutta a dovere un cross di Lucas per battere per la quarta volta il portiere avversario.

Si chiude una settimana travagliata per il Nardò, contraddistinta dalle critiche giunte dalla tifoseria all’indirizzo della società e, in particolare, di patron Antico che ha rassicurato l’ambiente sulla solidità economica del sodalizio granata.

Domenica prossima il Nardò sarà impegnato sul difficile campo del Matera.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 05.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 18

NARDÒ-ANGRI 4-0

RETI: 10′ st e 34′ st Maletic, 16′ st Lucas, 31′ st D’Anna

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Calderoni (38′ st Pinto); Mazzotta (36′ st De Crescenzo), Milli (40′ st Munoz), Addae, Correnti (36′ st Davì), Lucas; Gatto (9′ st Maletic), D’Anna. All. De Sanzo.

ANGRI (4-3-3): Viscovo (18′ st Maresca); Ciriello, Cassese, Alfano, Gargiulo (22′ st Severino); Apuzzo (32′ st Rosolino), Ruggiero (26′ st Selvaggio), Carnevale; Diarra (20′ st Giannini), Petricciuolo, Drolè. All. Di Nola.

ARBITRO: Manzini di Verona.

RISULTATI E CLASSIFICA