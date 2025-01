UGENTO – Il cuore non giallorosso basta: la Nocerina fa bottino pieno non senza soffrire

Non riesce a ripetere il miracolo di Natale l’Ugento quando mise sotto la Virtus Francavilla. Contro la capolista Nocerina, i giallorossi soffrono per mezzora, vanno sotto di due gol poi dimezzano le distanze e sfiorano il clamoroso pari che, al tirar delle somme, sarebbe stato meritato.

Massimo risultato col minimo sforzo per i rossoneri che si confermano al comando della classifica, insieme a Casarano e Fidelis Andria. L’Ugento resta fermo a quota 16 con la consapevolezza di averci provato sino alla fine contro una formazione di livello tecnico superiore.

Tre novità per Oliva che arretra Amabile sulla linea dei difensori, lancia Regner dal primo minuto e in avanti dà fiducia a Rossi in coppia con Ancora. Teyou è ancora squalificato. Campilongo conferma quasi in blocco la formazione che ha pareggiato col Matera, incentrando la fase offensiva su Marquez affiancato da Felleca e Bollino. Quest’ultimo è costretto a dare forfait dopo otto minuti per infortunio. La Nocerina parte col piede sul gas e comincia a lavorare ai fianchi gli avversari, applicando un pressing asfissiante. Al 10’ è già vantaggio ospite: il rinvio imperfetto coi pugni di Di Donato è oro colato per Marquez che di testa lo beffa inesorabilmente. L’Ugento non si scoraggia e ha l’immediata chance per il pari quando Navarro tira a botta sicura trovando il corpo di Wodzicki che si oppone alla disperata. La Nocerina alterna gioco corto a lanci lunghi: su uno di questi, Felleca brucia Bernardo ma non riesce a servire Marquez solo in mezzo all’area. Il raddoppio è nell’ordine delle cose e giunge al 24’ quando Bottalico s’inventa un lancio di 50 metri per Felleca che stoppa, penetra in area e impallina Di Donato da corta distanza. Il doppio vantaggio induce gli ospiti a rilassarsi più del dovuto. Campilongo cerca invano di tenere alta la tensione tra i suoi ragazzi, sovrastati dalla voglia di recuperare dell’Ugento che produce palle gol in serie: al 34’ Ruiz mette alto da pochi passi; al 36’ è ancora super Wodzicki nell’opporsi a un tiro di Ancora. Il portiere ospite compie gli straordinari al 45’ su stacco di Ruiz e al 47’ per chiudere lo specchio al lanciatissimo Rossi.

Dopo il riposo, la Nocerina sembra ripartire con maggiore verve: al 1’ incornata di Marquez bloccata da Di Donato. Ma è un fuoco di paglia. L’ingresso di Sanchez scuote i restanti 21 in campo. Lo spagnolo è una spina nel fianco per gli avversari e al 13’ accorcia le distanze direttamente da punizione spiovente in area: traiettoria arcuata, nessuno la corregge e il pallone s’infila alle spalle di Wodzicki. Quinta rete per l’estroso attaccante giallorosso. L’Ugento ci crede e si getta con coraggio in area avversaria. Reclama un rigore per un presunto mani su tiro di Medina, sfiora il pari con una punizione di Sanchez e i tiri, imprecisi, di Amabile e Rossi. Sull’ultimo pallone, Medina non riesce a girarsi per calciare in porta dalla zona del dischetto del rigore. Il triplice fischio del signor Angelo è un sospiro di sollievo per i rossoneri. L’Ugento torna a casa con le tasche vuote ma con una prestazione orgogliosa che deve dare fiducia per il futuro.

Domenica prossima, delicato scontro diretto esterno ad Angri.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 05.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 18

UGENTO-NOCERINA 1-2

RETI: 10′ pt Marquez (N), 24′ pt Felleca (N), 13′ st Sanchez (U)

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Amabile, Martinez; Navarro, Grisley (11’ st Sanchez), Ruiz (11’ st Mariano), Regner, Romano; Ancora (21’ st Medina), Rossi. A disp. Illipronti, Bedini, Inguscio, De Santis, Lezzi, Granicelli. All. Oliva.

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino, Lomasto, Sparandeo, Tempre; Gerbaudo (30’ st Cristiani), Bottalico, Faiello; Bollino (8’ pt Giacinti), Marquez (21’ st Ferrari), Felleca (34’ st Addessi). A disp. Pellegrino, Siciliano, Barone, Fraraccio, Favetta. All. Campilongo.

ARBITRO: Angelo di Marsala.

NOTE: ammoniti Amabile (U), Tempre, Gerbaudo, Sparandeo, Felleca (N). Rec. 2’ pt, 5’ st.

