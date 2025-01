CASARANO – Rossazzurri ancora macchina da gol: Costa d’Amalfi bucato per sette volte

Dopo gli otto gol segnati all’Ischia prima di Natale, ne arrivano quasi altrettanti per il Casarano contro il Costa d’Amalfi.

Gara senza storia quella di Angri col Casarano in grado di andare a segno praticamente ad ogni accelerazione, concedendo poco e nulla agli avversari.

Il festival del gol si apre all’8′ con la marcatura di Malcore, assistito da Versienti. Raddoppio rossazzurro al 29′: azione da corner, Guastamacchia colpisce il palo di testa, Morales corregge il pallone in porta. Tris al 45′: botta di D’Alena dal limite, palla respinta da Provitolo in maniera non definitiva, Opoola è il più lesto di tutti a correggere in porta, ancora di testa.

Il Casarano continua a divertirsi anche nella ripresa: alla mezzora giunge il quarto gol con un tiro a giro di Saraniti, imbeccato da Lojodice. Per il neo entrato bomber rossazzurro ci sono anche il secondo e terzo gol personale, quinto e sesto di squadra, nel giro di pochi minuti: gran tiro da fuori che colpisce la traversa e poi oltrepassa la linea; colpo di testa vincente su assist di Lojodice. Nel finale è proprio Lojodice, da posizione complicata, a insaccare il settimo gol per i salentini che si confermano leader del girone H insieme a Nocerina e Fidelis Andria.

Nel prossimo turno i ragazzi di mister Di Bari ospiteranno la Real Acerrana al “Capozza”.

—

IL TABELLINO

Angri (SA), stadio “P. Novi”

domenica 05.01.2025 ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 18

COSTA D’AMALFI-CASARANO 0-7

RETI: 8′ pt Malcore, 29′ pt Morales, 45′ pt Opoola, 30′ st, 37′ st e 40′ st Saraniti, 46′ st Loiodice

COSTA D’AMALFI (3-5-2): Provitolo; Valadzko, Massa (13′ st Moar), Cappiello (40′ st Schiano), Maione; Nieblas, De Sio (1′ st Cuomo), Martinelli (15′ st Proto); Capone, Salibe, Lafarge. All. Proto.

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Milicevic, Guastamacchia, Morales; Versienti (27′ st Saraniti), D’Alena (23′ st Teijo), Logoluso (33′ st Ferrara), Pinto; Opoola (27′ st Cajazzo), Malcore (15′ st Perez), Loiodice. All. Di Bari.

ARBITRO: Ravara di Valdarno.

RISULTATI E CLASSIFICA