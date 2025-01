LECCE – Sticchi Damiani: “Risultato che ci sta un po’ stretto. Mercato? È appena iniziato…”

Un pizzico d’amarezza traspare dalle parole di Saverio Sticchi Damiani dopo lo 0-0 di Lecce-Genoa.

“Dispiace come è andata questa partita perché credo che la squadra abbia fatto una buona prestazione. L’inizio è stato equilibrato, poi nel finale abbiamo provato addirittura il forcing cercando con determinazione il gol che non è arrivato. Il Genoa ha avuto una sola occasione, poi si è concentrato sulla fase difensiva. Questo punto oggi ci sta un po’ stretto. Mi tengo comunque la prestazione, non è il risultato che speravamo ma è stata una prova che ci ha visto protagonisti per tutti e 90 i minuti. Siamo stati equilibrati, negli scontri diretti stiamo dimostrando di avere qualità. Anche chi è entrato dalla panchina ha dato il suo contributo ma ci è mancato lo spunto in fase offensiva. Il mercato? È appena iniziato, abbiamo già preso un giocatore importante come Karlsson che Corvino conosceva da tempo. Sono sicuro che ci darà una mano preziosa. La classifica è corta e il campionato è molto difficile ma lo sapevamo. Basta guardare il Monza, squadra di qualità che si trova in fondo alla classifica. Questo fa capire quanto sia impegnativo il torneo. Noi però ce la stiamo giocando con tutti, è un segnale importante. Sono convinto che abbiamo margini di miglioramento maggiori rispetto ad altre squadre, questo ci dà fiducia per il futuro”.