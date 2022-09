NARDÒ – Poca cattiveria sotto porta e mira da rivedere: col Molfetta non si sblocca lo 0-0

Il Nardò sciupa l’occasione di portarsi in vetta alla classifica. Altro pareggio a reti bianche al “Giovanni Paolo II” contro un Molfetta coriaceo, già in grado di impensierire gli avversari dopo due minuti prima con Stasi, poi, due volte, con Montinaro da corta distanza. Bravissimo Viola a mantenere imbattuta la sua porta. La sterile replica neretina è affidata a un tiro largo di Dambros. De Giorgi è attento a mettere in corner un pallone insidioso che aveva, in parte, sorpreso Viola. Dopo la mezzora si registra un colpo di testa di Lucatti con palla larga. Ospiti vispi e al tiro prima con Montinaro, poi con Fucci. L’ultima occasione è per il Nardò: il tiro di Gjonaj dai 16 metri non inquadra lo specchio della porta.

La ripresa si apre con un tiro non troppo insidioso di Dambros, sul quale è attento Diame. Il Nardò costruisce apprezzabili trame di gioco, ma manca sul più bello, una volta arrivato ai venti metri avversari. Senza esito i tentativi di Dambros e Antonacci. Al Molfetta andrebbe bene anche un pareggio, visto che ha un solo punto in classifica. I baresi si chiudono bene e per il Nardò si fa ancora più difficile: Mengoli prima, Guadalupi, poi, sbagliano, ancora una volta, la mira. L’assalto finale del Toro non produce effetti: il Molfetta centra l’obiettivo minimo, senza soffrire più di tanto. Il Nardò porta a casa l’ottavo punto stagionale, conservando, comunque, l’imbattibilità in campionato.

Domenica prossima, per la squadra di Ragno ci sarà la trasferta sul campo del Lavello.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

mercoledì 28 settembre 2022, ore 15

Serie D/H 2022/23, giornata 4

NARDÒ-MOLFETTA 0-0

NARDÒ (3-5-2): Viola; Orlando, De Giorgi, Urquiza; Antonacci (47′ st Massarelli), Mengoli, Gjonaj (29′ st Mariano), Guadalupi; Fedel; Dambros (51′ st Agnello), Lucatti (29′ st Polichetti). A disp. Di Fusco, Messina, Ciracì, Caracciolo, Alfarano. All. Ragno.

MOLFETTA (3-5-2): Diame; Stasi, Calvanese, Panebianco; Colaci, Longo (20′ st Vivacqua), Manzo, Fucci, Montinaro (29′ st Leonetti); Tedesco (51′ st Di Modugno), Coratella. A disp. Crispino, Ilari, Pinto, Leone, Salvemini, Romio. All. Bartoli.

ARBITRO: Striamo di Salerno.

