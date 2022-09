FEMMIILE – Lecce Women, e sono tre: steso anche il Frosinone, oggi presentazione ufficiale della rosa

Filotto per la Lecce Women che vince la terza partita consecutiva in campionato su tre gare disputate, imponendosi sul Frosinone per 3-1. Le giallorosse condividono la vetta della classifica insieme alla Res Roma.

Un risultato che assume valore ancora maggiore se si pensa che il Frosinone è giunto nel Salento imbattuto e senza mai aver subito reti. Come ormai prassi consolidata, grande protagonista dell’incontro è stata Serena D’Amico, a segno due volte in 37 minuti. Nel primo gol, la capitana ha sfruttato l’assist di Jaszczyszyn per piegare le mani al portiere avversario, mettendo, poi, a segno, la rete del 3-0, sfruttando un errore della difesa ospite. Nel mezzo il bel gol di Guido con un gran destro da fuori. Per D’Amico, sono già cinque i gol in campionato dopo tre partite.

Nella ripresa, le salentine hanno un po’ abbassato la guardia, forti del vantaggio di tre reti, e sono state punite alla prima occasione grazie all’autorete della stessa D’Amico. Per il resto, il Frosinone non si è mai fatto pericoloso verso la porta di Prieto.

Applausi e sorrisi a fine gara: “Era importante dare continuità di risultati – ha dichiarato l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino – e di prestazioni e ci siamo riuscite. La squadra nel primo tempo è stata compatta, cinica e ha espresso un bel gioco. Nel secondo tempo ci siamo rilassate un po’ e abbiamo lasciato l’iniziativa al Frosinone, ma senza correre pericoli. Ci godiamo la vittoria ma dobbiamo archiviarla in fretta considerato che domenica torneremo in campo a Isola Capo Rizzuto per affrontare il Crotone“.

Domenica prossima trasferta a Crotone, mentre nel pomeriggio di oggi, presso Palazzo de Gualtieris a Castrignano de’ Greci, sarà presentata ufficialmente la rosa giallorossa 2022/23. Saranno presenti dirigenti, staff tecnico e calciatrice del Lecce Women, oltre ad alcuni rappresentanti dell’Us Lecce.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-FROSINONE 3-1

RETI: 2′ pt e 37′ pt D’Amico (L), 33′ pt Guido (L), 4′ st aut. D’Amico (F)

LECCE WOMEN: Prieto, Coluccia (29′ st Bocchieri), Silva, Felline, Rollo (26′ st Spedicato), Linzalata, Guido, Jaszczyszyn (46′ st Barili), Trofimov (33′ st Di Staso), Pereira, D’Amico (46′ st Durante). In panchina: Serio, Di Lorenzo, Pomes, Polo. Allenatrice Vera Indino.

FROSINONE: Guidobaldi, Fiorella (1′ st Lanna), De Stradis, Palmigiani (44′ st Alo), Cacchioni, Galluzzi (33′ st Carcini), Conti M., Santacroce, Antonucci, Rutigliano (44′ st Caldaro), Di Salvo (8′ st Verrecchia). In panchina: Conti R., Annarelli, Fiorini, Gardellini. Allenatore Fabio Crecco.

ARBITRO: Cecchi di Moliterno.

NOTE: spettatori centocinquanta circa. Ammonite: Jaszczyszyn (L); Guidobaldi (F). Recupero: pt 1′; st 4′.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 3): Sant’Agata-Vis Mediterranea (12 ott.), CA Pescara-Crotone 3-1, Cosenza-Matera 0-1, Grifone G.-Roma Calcio 0-3, Lecce Women-Frosinone 3-1, Res Roma-Palermo 3-0, Salernitana-Independent 3-4, Trastevere-Chieti 3-2.

CLASSIFICA: Res Roma e Lecce Women 9; Trastevere 7; Roma Calcio, Palermo, Chieti 6; Independent 5; Frosinone 4; Vis Mediterranea, Matera, Salernitana, CA Pescara 3; Sant’Agata, Grifone G. 1; Cosenza, Crotone 0.

PROSSIMO TURNO (2 ott.): Chieti-Cosenza, Crotone-Lecce Women, Frosinone-Res Roma, Independent-Sant’Agata, Matera-CA Pescara, Palermo-Salernitana, Roma Calcio-Trastevere, Vis Mediterranea-Grifone G.