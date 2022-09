BRINDISI-CASARANO – Nessun vincitore in un derby scoppiettante tra cartellini rossi, pali e traverse

Derby scoppiettante al “Fanuzzi” tra Brindisi e Casarano. Non ci sono né vinti, né vincitori: entrambe conservano l’imbattibilità stagionale e il Casarano rimane al comando della classifica generale, in solitaria, con dieci punti. Finisce 1-1 con due espulsi e cinque pali colpiti, tutti dagli ospiti.

La prima fase di gara vede un leggero predominio brindisino: passano pochi minuti e Zampa, da buona posizione, spara sul fondo. Replica Strambelli, colpendo il primo palo di giornata direttamente da calcio d’angolo: il pallone si appoggia sulla parte alta della traversa. Al minuto 20, lo 0-0 iniziale si sblocca: gioco di rimessa dei locali, pallone per Dammacco che serve D’Anna, abile a trovare lo spiraglio basso nella porta di Baietti e di firmare l’1-0. Proteste per le serpi sul finale di tempo per via di un tocco di mani in area avversaria: l’arbitro lascia correre. Durante l’intervallo si scaldano un po’ gli animi e ne farà le spese il brindisino Sirri che non tornerà in campo per il secondo tempo, espulso.

Il Casarano apre il gas, cercando di sfruttare la superiorità numerica: minuto 4, altra traversa colpita da Burzio, e sono due. Attorno al quarto d’ora, l’arbitro concede un rigore al Casarano, per poi ritornare sui suoi passi, tra le proteste rossazzurre. La squadra di Giovanni Costantino, però, non riesce a creare grossi pericoli e rischia di andare sotto di due su una punizione di D’Anna. Doppio palo per la capolista verso la mezzora: Cannavaro prima colpisce il palo interno con un tiro dal limite, poi è Garcia a colpire l’altro palo sulla ribattuta a botta sicura. Casarano oltremodo sfortunato, ma che coglie il punto dell’1-1 dopo che il Brindisi rimane in nove per l’espulsione di Zampa, per doppio giallo. Il pareggio è a firma di Saraniti, in acrobazia, col pallone che colpisce ancora una volta il palo, poi finisce dentro. Non succede nulla nel maxi recupero, Brindisi e Casarano portano a casa un punto e proseguono nella loro striscia positiva.

Il calendario, per domenica prossima, prevede queste sfide: Martina-Brindisi, Casarano-Nocerina.

IL TABELLINO

Brindisi, stadio “Fanuzzi”

mercoledì 28 settembre 2022, ore 15

Serie D/H 2022/23, giornata 4

BRINDISI-CASARANO 1-1

RETI: 20′ pt D’Anna (B), 43′ st Saraniti (C)

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Valenti, Sirri, Baldan, Esposito; Zampa, Cancelli; Palumbo (16′ st Stauciuc), Dammacco (1′ st Gorzelewski), D’Anna (31′ st Malaccari); Santoro (41′ st De Rosa). A disp. Oliveto, Triarico, Di Piazza, Opoola, Minaj. All. Danucci.

CASARANO (4-3-1-2): Baietti; Filippi Filippi, Guastamacchia, Pambianchi, Sepe; De Luca (9′ st Ortisi), Marsili (26′ st Gouveia), Cannavaro; Strambelli; Burzio (31′ st Dellino), Saraniti. A disp. Carotenuto, Vitofrancesco, Rizzo, Barbetta, Cecere, Navas. All. Costantino.

ARBITRO: Fiorenti di Crema.

NOTE: espulsi Sirri (B) durante l’intervallo; Zampa (B) per doppia ammonizione al 38′ st; Montervino (dir. C.) e Guardascione (dir. B) al 43′ st per proteste.

