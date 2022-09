LECCE – La fame di Pongracic: “Posso fare ancor meglio di così e sogno il Mondiale”

Riprendono le conferenze in casa Lecce, dove poco fa ha parlato in conferenza stampa il difensore centrale di nazionalità croata Marin Pongracic.

L’ex Borussia Dortmund è soddisfatto degli inizi in giallorosso: “Gioco in una grande squadra, con compagni fortissimi ed uno staff preparato. C’è grande qualità intorno a me e questo mi ha aiutato a farmi ambientare quanto prima in giallorosso quindi le mie impressioni di questi primi mesi sono molto positive. Sappiamo che questo non è un campionato facile, ma dando il 100% possiamo far bene contro ogni avversario anche se dobbiamo migliorare perché avremmo meritato più punti e dobbiamo conquistarne sempre più. Sul piano personale sono soddisfatto, tuttavia posso far ancor meglio di così”.

La Nazionale croata è un obiettivo: “Naturalmente giocare il Mondiale è il mio sogno più grande perché significherebbe rappresentare e combattere per la Croazia. La priorità, tuttavia, è quella di fare bene con la maglia del Lecce, sono concentrato su quello e lavoro per quello. Ci spero, ma la decisione spetterà al ct, io penso a fare punti per i salentini”.

Sulla situazione al centro della difesa: “Mi trovo molto bene con Baschirotto, c’è intesa, ha grande forza e qualità come difensore è capace di vincere ogni duello. Per me è un onore condividere lo spogliatoio con Umtiti, seguo i suoi consigli in allenamento e con la sua esperienza aiuta tanto noi centrali a crescere. Siamo davvero tanti centrali ma credo che sia ottimo per tutti perché possiamo spingerci a vicenda e soprattutto coprirci le spalle in caso di infortuni. L’importante è dare il nostro meglio e grazie all’aiuto di tutti ne può solo beneficiare la squadra”.

Ora ad attendere i salentini c’è una sfida importante: “Il mister dirà in seguito quali saranno i piani per affrontare la Cremonese, noi dobbiamo solo prepararci al meglio. Sappiamo quanto sarà importante questa gara, è una partita da sei punti e la giocheremo davanti al nostro pubblico quindi non possiamo sbagliare lottando su ogni pallone. Ogni partita è dura ma sarà necessario dare il 100% perché siamo consapevoli di quanto sarà importante la prossima gara”.