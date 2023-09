NARDÒ – Periodo di magra, il Gravina esulta dal dischetto. Ragno: “Precipitosi nel gestire la palla”

Periodo di magra per il Nardò che, dopo tre partite, conta solamente un punto in classifica. Ieri il Toro è stato battuto sul campo del Gravina da un rigore trasformato da Santoro in avvio di ripresa. Per la compagine barese si tratta della prima vittoria in campionato.

Eppure la migliore palla gol del primo tempo era stata costruita proprio dal Nardò, attorno al 20′: Melillo lancia nello spazio per Ferreira che scatta sul filo del fuorigioco, salta il portiere gravinese in uscita ma poi mette malamente il pallone sull’esterno della rete. Il Gravina replica con due offensive di Coppola, sui cui respinge Viola coli pugni, e di Lauria, palla alta sopra la traversa.

L’avvio di ripresa è di marca locale: all’8′, gialloblù in vantaggio con un rigore realizzato da Santoro e concesso per fallo di Viola su Lauria in area. Ragno prova a modificare il corso della gara con alcuni nuovi ingressi, ma l’unica palla gol nitida del Nardò arriva a dieci dalla fine con un tiro secco di Dammacco, fuori di poco. Al triplice fischio esulta il Gravina che sale a quattro punti, lasciandosi dietro proprio il Nardò.

Mister Ragno nel post-gara: “Nel primo tempo, probabilmente, meritavamo qualcosa in più noi, nel secondo abbiamo fatto poco, commettendo il fallo da rigore e non riuscendo più a organizzarci per cercare il pari, sbagliando talvolta l’ultimo passaggio. Siamo stati precipitosi nella gestione della palla. Attacco sterile? I numeri dicono questo, tuttavia, a parte Andria, nelle altre due partite abbiamo avuto occasioni che devi essere bravo a sfruttare”.

Domenica prossima, sfida casalinga – a Matino – col Barletta.

—

IL TABELLINO

Gravina (BA), stadio “S. Vicino”

domenica 24.09.2023 h 16

Serier D/H 2023/24, giornata 3

GRAVINA-NARDÒ 1-0

RETI: 8′ st rig. Santoro

GRAVINA (4-3-3): Vlasceanu – Orlando, De Gol, Morales, Chiaradia – Daddario (38′ st De Min), Lauria, Coppola (41′ st Longo) – Vidal (45′ st Murtas), Santoro (36′ st Bagatini), Ramos (21′ st Puntoriere). All. Catalano.

NARDÒ (3-5-2): Viola – De Giorgi (21 st Gentile), Ceccarini, Gennari, Lanzolla, Dambros, Ferreira (28′ st Dammacco), Rossi (26′ st Milli), Addae (32′ st Guadalupi), Melillo, Russo. All. Ragno.

ARBITRO: Gallo di Castellammare di Stabia.

NOTE: ammoniti Lauria, De Giorgi, De Gol. Rec. 2′, 6.

