GALLIPOLI – Il Barletta si ferma sui legni, buon punto per i giallorossi

Termina a reti bianche la sfida del Gallipoli contro il Barletta, nel match valevole per la 3° giornata del campionato di Serie D 2023/24.

Partita che resta molto chiusa ed equilibrata per tutto il suo proseguimento: da segnalare al 20’ del primo tempo un’azione in contropiede che nasce da un lancio per Artigas, che dall’esterno riesce ad addomesticare il pallone e a mettere in mezzo per l’inserimento di Ranieri. Conclusione al lato quella del 44 del Gallipoli. Occasione per i padroni di casa al 22’: calcio d’angolo per i biancorossi, sponda di Di Piazza per Inguscio, che colpisce a colpo sicuro ma senza successo, con il pallone che va fuori di pochissimo. Dopo soli tre minuti sono i gallipolini a farsi vedere in avanti: azione in solitaria dell’esterno Marocco, che dribbla un difensore con un doppio passo e tenta il tiro; palla di poco al lato. Barletta ancora pericoloso quasi allo scadere: cross dalla destra di Schelotto, che pesca Venanzio tutto solo in area di rigore: il numero 20 manda però alto.

La ripresa inizia subito col botto: colpo di testa del difensore Silvestri, che prende in pieno una traversa clamorosa, con Passaseo battuto. Cambio per i galletti al 66’, dove un acciaccato Anzano lascia il posto a Mariano. Mister Carrozza opta per un’altra sostituzione dopo sette minuti, inserendo Bacca per Ranieri, autore di un’ottima prestazione. Punizione per capitan Scialpi all’82’: il pallone è però troppo centrale, parata facile dell’estremo difensore Sapri. Secondo legno preso dai padroni di casa a due minuti dal 90’: calcio da fermo battuto perfettamente dal numero 30 Marconato, ma la sfera scheggia la traversa e termina fuori.

Dopo cinque minuti di recupero, finisce dunque a porte inviolate il match al Puttilli di Barletta: ottima prestazione quella dei giallorossi, che riescono a portare un punto a casa grazie ad una partita di sacrificio, abnegazione e voglia di aiutarsi l’un l’altro.

IL TABELLINO

Barletta, stadio “Puttilli”

domenica 24.09.2023 h 16

Serie D/H 2023/24, giornata 3

BARLETTA-GALLIPOLI 0-0

BARLETTA (3-5-2): Sapri, Rizzo, Silvestri, Lobosco (78’ Lacassia); Marconato, Cafagna (74’ Russo), Inguscio, Schelotto, Venanzio (56’ Padovano); Caputo (56’ Marilungo), Di Piazza (66’ Ngom). A disposizione: Provitolo, Demarino, Bramati, Sepe. Allenatore: Ginestra

GALLIPOLI (3-5-2): Passaseo, De Nova, Fruci, Benvenga; Anzano (66′ Mariano), Sansò (86′ Trinchera), Scialpi, Montagnolo, Marocco (80′ Piscopiello), Ranieri (73′ Bacca), Artigas. A disposizione: De Donno, Tommasone, Bianco, Miggiano, Iurato. Allenatore: Carrozza.

ARBITRO: Dagnillo sez. Vasto.

NOTE: ammoniti Ranieri e Scialpi. Rec. 2′ pt, 5′ st.

