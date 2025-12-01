NARDÒ – Pari con la Sarnese, la serie di risultati utili consecutivi si allunga

Il Nardò prolunga il proprio momento positivo, anche se manca l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva. Dopo i successi contro Virtus Francavilla e Pompei, i granata si devono accontentare di un pareggio che premia una Sarnese in evidente crescita e capace di colpire con cinismo, punendo un Nardò che costruisce molto ma concretizza meno di quanto crea.

Mister De Sanzo, tornato in panchina dopo tre turni di stop, ridisegna il reparto offensivo affidando a Gatto il ruolo di riferimento avanzato al posto dello squalificato D’Anna. Alle sue spalle confermati Elia in posizione più centrale, mentre Garnica e il giovane Sall agiscono larghi per sfruttare velocità e strappi. Dall’altra parte la Sarnese, pur invischiata in zona playout, può contare su individualità di spicco. Rajkovic, che anche stavolta non manca l’appuntamento col gol, è il perno centrale di un tridente supportato dalle qualità di Addessi e Silvestro.

Ed è proprio Addessi a rendersi subito pericoloso con un destro insidioso da fuori che costringe Galli alla prima parata. Il Nardò replica con personalità: al 7’ Sall sfiora l’incrocio di testa, confermando la sua giornata di grande vivacità. I granata attaccano con continuità, alternando cross e verticalizzazioni, come quella al 17’ per Gatto, anticipato in uscita da Petrone. Ma al 23’ una palla persa da Sall innesca la ripartenza letale della Sarnese: Bottalico apre per Santarpia che vola sulla sinistra e mette un pallone solo da spingere in porta, che Rajkovic trasforma nell’1-0 ospite. Il Nardò reagisce subito. Sall chiama ancora in causa i riflessi di Petrone, poi Gatto vede un suo tiro murato da Bottalico. La pressione granata trova premio al 44’: sugli sviluppi di un corner, Calderoni batte, Fornasier prolunga e Gatto, in scivolata, sigla il meritato pareggio.

Nella ripresa il Nardò riparte con convinzione, vicino al raddoppio prima con Gigliotti e poi con Calderoni, fermato ancora una volta da un ottimo Petrone. Tuttavia, col passare dei minuti, l’intensità cala e la Sarnese prende metri, rendendosi pericolosa solo al 23’ con un tiro ravvicinato di Addessi, respinto da un Galli reattivo. Le ultime fasi scorrono senza scossoni, e l’1-1 appare il risultato più equo.

A fine gara De Sanzo accoglie con equilibrio il punto: «Nel primo tempo abbiamo fatto meglio e non meritavamo di andare sotto. Un mese fa avremmo perso partite così, invece abbiamo trovato la forza di reagire. Nella ripresa è subentrata un po’ di stanchezza e anche il rispetto per un avversario costruito per vincere il campionato».

Il tecnico non nasconde l’amarezza per l’errore sul gol subito, ma salva la prestazione: «Sull’azione del loro vantaggio siamo stati ingenui, ma capita. Conta che la squadra abbia reagito con carattere. I ragazzi hanno dato tutto, sono da elogiare».

Un pareggio che consolida la striscia utile (ora sono sei consecutivi) e conferma un Nardò solido, capace di tenere testa anche alle squadre più attrezzate del girone. Domenica, trasferta a Manfredonia.

(in foto lo striscione dei tifosi dedicato alla giovane neritina Tatiana Tramacere, della quale non si hanno più notizie da qualche giorno)

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 30.11.2025, ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 14

NARDÒ-SARNESE 1-1

RETI: 23′ pt Rajkovic (S), 44′ pt Gatto (N)

NARDÒ (4-2-3-1): Galli; Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Addae, Risolo; Sall (34′ st Tursi), Elia (27′ st Manuzzi), Garnica (34′ st Tedesco); Gatto (17′ st Margiotta). All. De Sanzo.

SARNESE (4-3-3): Petrone; Malvestuto, Mazzei, Puca, Tiberti; La Monica (38′ st Palma), Bottalico, Santarpia (8′ st Galeotafiore); Addessi (30′ st Carotenuto), Rajkovic (51′ st Cesario), Silvestro (38′ st Rossetti). All. Campilongo.

ARBITRO: Velocci di Frosinone.

RISULTATI E CLASSIFICA