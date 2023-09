NARDÒ – Paganese riacciuffata in extremis, Ragno: “Dobbiamo trovare equilibrio tattico”

Arriva in extremis il primo punto stagionale per il Nardò che, sul neutro di Matino, riacciuffa la Paganese proprio nei minuti finali di tempo. Dopo tre gare, i granata sono ancora a zero vittorie ufficiali.

La squadra di Nicola Ragno si dimostra sprecona nella prima parte di gara, nella quale mette sotto gli avversari producendo diverse palle gol ma non concretizzando mai. Subito dopo il fischio d’inizio, Addae prova l’inzuccata vincente con palla oltre la traversa. Va al tiro anche Dambros, la cui girata al volo non inquadra lo specchio. La Paganese attende e riparte in velocità, causando non pochi problemi a De Giorgi e compagni. Prima del riposo si registrano i tentativi di Ferreira, tiro a lato; Orefice, per la Paganese, con palla bloccata da Viola; Gennari, sfera a fil di palo.

La gara cambia nella ripresa e, al primo tentativo, la Paganese va in gol con Orefice, ben servito da Porzio e bravo nell’indirizzare un diagonale a fil di palo e alle spalle di Viola. Il Nardò accusa il colpo e non produce significative occasioni: al 15′ un tiro di D’Anna finisce sull’esterno della rete; al 19′ Dambros trova il pari di tacco ma in fuorigioco; il tempo scorre veloce e l’ansia, per i granata, cresce. Il pari, con un po’ di fortuna, arriva proprio allo scadere: sventola di Addae intercettata, in qualche modo, dal portiere ospite Pinestro che, nel ricadere, spedisce, però, il pallone alle proprie spalle, colpendolo involontariamente col ginocchio.

Finisce, quindi, 1-1. Domenica prossima, secondo derby pugliese della stagione in casa del Gravina.

Negli spogliatoi, mister Nicola Ragno sottolinea gli aspetti positivi del match: “Abbiamo fatto una buona gara, creato tanto, soprattutto nel primo tempo, e non ci siamo mai disuniti neanche dopo aver preso il gol nei primi minuti della ripresa. Calcolando le occasioni prodotte, avremmo meritato la vittoria sulla Paganese. L’unico errore commesso ha portato al gol di Orefice, su una palla che pensavamo fosse ormai nostra. Per il resto, questo errore a parte, tutto ciò che ho chiesto alla squadra è stato fatto, sia in difesa, sia in attacco. Il modulo? Ho deciso di cambiarlo per sorprendere chi ci studia e perché gli ultimi risultati non mi erano piaciuti. Lavoriamo su tante soluzioni, dobbiamo trovare equilibrio tattico per sfruttare le nostre qualità offensive senza far soffrire la nostra difesa” (fonte: Ufficio Stampa Nardò).

IL TABELLINO

Matino, stadio “Via del Mare”

domenica 17 settembre 2023, ore 16

Serie D/H 2023/24, giornata 2

NARDÒ-PAGANESE 1-1

RETI: 3′ st Orefice (P), 43′ st aut. Pinestro (N)

NARDÒ (4-4-2): Viola; De Giorgi (23′ st Melillo), Lanzolla, Gennari, Russo; Rossi (43′ st Milli), Addae, Ciannamea (27′ st Ceccarini), D’Anna; Ferreira (30′ st Dammacco), Dambros. All. Ragno.

PAGANESE (4-3-3): Pinestro; De Feo (14′ st De Franco), Esposito G., Galeotafiore, Semonella (1′ st Ianniello); Del Gesso, Langella, Coquin (35′ st Setola); Porzio, Orefice (26′ st Sorgente), Iannone (20′ st Trezza). All. Agovino.

ARBITRO: Vailati di Crema.

