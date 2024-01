NARDÒ – Paganese osso duro, la vittoria granata svanisce in pieno recupero

Sfuma al 92′ l’occasione per il Nardò di accorciare ulteriormente il gap dall’Altamura. Al “Torre” di Pagani termina 1-1 coi locali che acciuffano il pari in zona cesarini con Mancino, dopo il gol neretino di Ferreira.

Più fluida la manovra della Paganese nel primo tempo, Nardò che si limita a controllare per poi ripartire in contropiede. Gara molto tattica con poche occasioni da gol, fatta eccezione per un’azione di Dambros che si presenta davanti a S. Esposito, bravo a chiudergli lo spazio.

Nella ripresa tutto tace sino all’11’, quando Viola deve intervenire su una botta dalla distanza di Iannone. Il Nardò piazza la zampata poco dopo: Ferreira è bravo a sfruttare un pasticcio difensivo locale per depositare il pallone alle spalle di S. Esposito. La Paganese si getta in avanti a caccia del pari ma il Nardò non corre grossi rischi sino al 92′: punizione dalla trequarti di Matarrese, palla a Mancino che stoppa e trafigge Viola per l’1-1 finale.

Domenica prossima il Nardò è chiamato al riscatto nel match casalingo da giocarsi contro il Gravina.

IL TABELLINO

Pagani (SA), stadio “M. Torre”

domenica 14.01.2024, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 19

PAGANESE-NARDÒ 1-1

RETI: 13′ st Ferreira (N), 47′ st Mancino (P)

PAGANESE: Esposito S., Donnarumma, Esposito G., Galeotafiore, Setola, Del Gesso (35′ st Ianniello), De Gennaro (25′ st Montoro), Faiello (41′ st Simonetti), Iannone, Orefice (38′ st Mancino), Porzio. All. Agovino.

NARDÒ: Viola, De Giorgi, Ceccarini (38′ st Addae), Gennari, Lanzolla, Dambros (26′ st Dammacco), Gentile (34′ st Mariani), Ferreira, Latagliata, Guadalupi, Russo. All. Ragno.

ARBITRO: Teghille di Collegno.

NOTE: Ammoniti Dambros, Esposito G., Del Gesso, Gentile, Agovino.

