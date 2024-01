FASANO-GALLIPOLI – Decide Battista, i biancazzurri ritornano a sorridere

Netto passo indietro del Gallipoli che non dà continuità alla vittoria di domenica contro il Santa Maria Cilento, uscendo sconfitto del “Curlo” di Fasano per 1-0. Una sconfitta che pesa doppio, dato che tutte le altre concorrenti per la salvezza, Rotonda a parte, hanno portato a casa almeno un punto.

Ritorna alla vittoria il Fasano, il cui ultimo successo risaliva a fine ottobre scorso. Una partita che sembrava non dovesse finire più, complice l’infortunio al guardalinee che ha causato una lunga sospensione. Buon avvio dei biancazzurri, attivi con Calabria e Melilo due volte. Alla mezzora, Dorato ha la palla buona ma viene chiuso in corner da un difensore ospite. Il vantaggio locale è maturo e arriva al 37′: tiro di Calabria, leggermente deviato, palla sulla traversa e poi sul corpo di Dima che non riesce a rinviare. Ne approfitta Battista che, da due passi, la mette dentro per l’1-0 Fasano. Prima del riposo, primo guizzo ospite con Donnarumma, palla alta, e poi ancora Fasano con un tiro di Ganci respinto alla grande da Dima.

Il copione non cambia nella ripresa. Calabria minaccioso dalle parti di Dima che se la cava coi pugni. Stacco di Fruci da corner per il Gallipoli, decisivo Pambianchi che si rifugia ancora in calcio d’angolo. Ripartenza locale al 10′ con Battista che alza troppo la mira. Quindi l’infortunio al guardalinee, poi sostituito da un collaboratore dell’arbitro. Dopo la pausa, ancora Fasano avanti con Battista, palla sulla traversa. Alla mezzora il Gallipoli ha la palla del pari ma Munoz la sciupa dall’area piccola. Finale concitato: occasione per Losavio ma Dima è ancora pronto; Munoz cerca il riscatto sotto porta ma Lazar non si fa sorprendere; in zona recupero, Losavio mette alto da posizione invitante. Finisce 1-0, ritorna a gioire il Fasano, mentre il Gallipoli viene agganciato dal Bitonto all’ultimo posto con 15 punti.

Domenica prossima: Manfredonia-Fasano e Gallipoli-Barletta.

—

IL TABELLINO

Fasano, stadio “V. Curlo”

domenica 14.01.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 19

FASANO-CD GALLIPOLI 1-0

RETI: 37′ pt Battista

FASANO (4-2-3-1): Lazar; Manfredi, Pambianchi, Aprile, Brignola; Ganci, Bianchini; Calabria (48′ st Esposito), Melillo (32′ st Lorenzo), Battista (30′ st Losavio); Dorato (36′ st Persano). All. Tiozzo.

CD GALLIPOLI (3-4-2-1): Dima; Thiam, Fruci, Monteleone; Benvenga, Miggiano, Donnarumma, Bianco (16′ st Demoleon); Munoz, Mancino; Mariano (16′ st Kapnidis). All. Cavallaro.

ARBITRO: Borghi di Modena.

NOTE: ammoniti Donnarumma, Miggiano.

RISULTATI E CLASSIFICA