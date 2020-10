NARDÒ – Niente trasferta ad Aversa, quattro tesserati del Real Agro colpiti da Covid-19

Salterà la trasferta del Nardò ad Aversa, prevista nel calendario della quinta giornata del girone H di Serie D e in programma per domenica prossima alle 14.30.

La formazione casertana, infatti, ha comunicato che “4 atleti granata sono risultati positivi al tampone e dovranno quindi osservare il periodo di isolamento domiciliare in attesa della guarigione da questo maledetto virus. La società ha avviato lo screening per tutto il gruppo e nel frattempo ha sospeso tutti gli allenamenti della prima squadra e dei gruppi del settore giovanile che sui campi di Carinaro spesso si alternano per gli allenamento giornalieri. La dirigenza è in attesa delle certificazioni dei calciatori che invierà alla Lega Nazionale Dilettanti per le dovute comunicazioni. La società comunica inoltre che la gara di domenica 25 ottobre contro Nardò sarà rinviata a data da destinarsi”.

L’ufficialità, da parte della Lnd, dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.