La Cremonese scenderà a Lecce con qualche defezione, per via delle tre partite ravvicinate, ma con la voglia di giocarsi la sua gara. Lo ha affermato mister Pierpaolo Bisoli nella conferenza stampa pre-partenza: “Il Lecce – ha commentato l’allenatore grigiorosso – è una squadra forte costruita per tornare in A. Hanno mantenuto una buona ossatura…