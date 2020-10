GINNASTICA – Campobasso, la Doria Gym porta a casa due titoli e due pass per le finali nazionali di novembre

Foto: la squadra della Doria Gym in trasferta a Campobasso

A distanza di circa otto mesi dall’ultima gara ufficiale, l’Asd Doria Gym di Racale riprende l’attività agonistica da dove aveva interrotto: collezionando titoli e soddisfazioni. Le ultime arrivano da Campobasso, dove, nello scorso weekend, si è svolta la prova tecnica 5 di specialità Gold, a cura dell’Asd Sporting Bovianum, competizione ufficiale organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Le “farfalle”, guidate dalle istruttrici Doria De Vitis e Serena Marsano, hanno portato a casa due titoli e due pass per le fasi finali dei campionati italiani di ginnastica, specialità Gold, in programma in Piemonte nel primo weekend di novembre.

Sugli scudi, Maddalena Antonia Doria, ginnasta di Melendugno, che ottiene due bei successi nella categoria Junior 1, vincendo, quindi, il titolo di campionessa di zona tecnica 5 sia alla fune, sia alle clavette, totalizzando, rispettivamente, 14,200 e 15,050 punti. Molto bene anche la racalina Noemi Rausa, classe 2006, che sfiora il podio (quarta classificata) nella categoria Junior 2-3, totalizzano alla palla 12,850 punti. Posizione, questa, che le consente di ottenere la qualificazione alle finali, insieme alla sua compagna Maddalena.

Nella top ten in entrambi gli attrezzi anche Giada Zunno (Junior 2-3), anche se la ginnasta leccese macchia la sua prova con qualche errore e chiude coi punteggi di 10,650 alle clavette e di 12,050 alla palla, numeri che non consentono alla giovane di ottenere il pass per le finali.