NARDÒ-MARTINA – Un pari amaro che serve poco ad entrambe

Finisce 1-1 il derby tra Nardò e Martina. Un risultato che contribuisce a muovere la classifica di entrambe le formazioni ma che, di fatto, a entrambe serve pochissimo. Il Nardò ritorna a far punti dopo quattro partite a secco ma viene sorpassato da Andria e agganciato dal Casarano; per gli itriani, invece, tre soli punti nelle ultime quattro partite sono più di un campanello d’allarme, giacché l’Altamura, vincendo in casa contro l’Angri, si è portato a +10 a otto turni dalla fine. Un vantaggio di tutto rispetto. E domenica, al “Tursi”, ci sarà lo scontro diretto tra le due.

Sicuramente meglio il Martina nella prima parte di gara. La palla gol più evidente arriva alla mezzora, con un tiro di Bonanno dai 16 metri che sfiora l’incrocio dei pali. Per il Nardò, solo una sortita di D’Anna che non desta preoccupazioni a Figliola.

In avvio di ripresa è il Toro a portarsi avanti con un gol di Gennari, abile a farsi trovare pronto su un cross da sinistra di Dammacco da calcio da fermo. Non è, però, fortunata la squadra di casa, costretta a rinunciare ad Addae per infortunio. Nonostante la defezione del centrocampista, la squadra di Costantino sfiora addirittura il raddoppio con un diagonale di Ferreira che lambisce il palo. A metà ripresa, però, il Martina riequilibra il punteggio: tentativo dalla distanza di Piarulli respinto in maniera imperfetta da Viola, sul rimbalzo piomba Tedesco che mette dentro il pallone dell’uno pari. Nel finale sono gli ospiti a cercare maggiormente la vittoria e ci vanno vicini con un diagonale di Ievolella e con un perfido tiro cross dalla bandierina di Baglione.

Prossimi turni: Bitonto-Nardò, Martina-Altamura.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 10.03.2024, ore 15.30

Sewrie D/H 2023/24, giornata 26

NARDÒ-MARTINA 1-1

RETI: 10′ st Gennari (N), 21′ st Tedesco (M)

NARDÒ (4-3-3): Viola; Cellamare (23′ st Ciracì), Lanzolla, Gennari, Di Benedetto; Ceccarini (40′ st Borgo), Addae (16′ st Gentile), Guadalupi; Dammacco (21′ st De Giorgi), Dambros, D’Anna. All. Costantino.

MARTINA (4-2-3-1): Figliola; Mancini, Dieng, Silletti, Nikolli (15′ st Ievolella); Virgilio (42′ st Battimeli), Piarulli; Pinto (35′ st Baglione), Bonanno (42′ st Langone), Tuccitto; Tedesco (35′ st Palermo). All. Pizzulli.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi.

NOTE: Ammoniti Guadalupi (N), Bonanno, Dieng (M).

RISULTATI E CLASSIFICA