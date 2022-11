NARDÒ-MARTINA – Il Derby dell’Amicizia termina tra gli applausi ma a reti bianche

Il Derby dell’Amicizia tra Nardò e Martina termina a reti bianche. Un risultato che dovrebbe far contente entrambe le contendenti, dato che il Nardò conserva l’imbattibilità in campionato – unica squadra ancora a non aver mai perso – e il Martina allunga la striscia di risultati utili consecutivi, fatta di due vittorie e tre pareggi.

A far da contorno alla sfida del “Giovanni Paolo II”, il clima di festa e di vicinanza tra le due tifoserie, legate da uno storico gemellaggio.

Prime fasi di gara subito combattute: granata propositivi con un’azione ispirata da Agnello per Lanzolla ma il pallone non entra per questione di centimetri. Sul fronte opposto, Pinto chiama alla parata impegnativa Viola che si fa trovare pronto. Sul rimbalzo, Cerutti va al tiro, ancora ribattuto. Minuto 10, Dambros sottrae il pallone a Perrini, ma il suo tiro secco viene ancora respinto da Suma. Viola è pronto sulla punizione di Cerutti, così come Suma sul mancino di Dambros dai 12 metri. Il Nardò si gioca la carta Russo, che, da corner, non riesce nella spettacolare deviazione al volo col tacco. Proteste neretine attorno alla mezzora: triangolo tra Fedel e Agnello che entra in area e viene contrastato da Suhs. Per i salentini, fallosamente, ma non per l’arbitro che lascia correre.

Ragno prova a cambiare qualcosa nello schieramento delle sue pedine ma il Martina risponde bene, colpo su colpo. Azione di De Giorgi al minuto 8, Suma respinge il tiro mancino che finisce dalle parti di Fedel, incapace di colpire con potenza e precisione l’invitante pallone. Si fa vedere Ancora negli ospiti, ma il suo fendente sfila a lato di poco. Lanzolla decisivo dopo la mezzora, quando chiude il varco a Lopez, ben servito da Pinto. L’ultima azione di cronaca è a firma Mariano, con Suma, ancora una volta, reattivo nel disinnescare il mancino, scagliato da pochi passi.

Al triplice fischio, applausi dagli spalti per tutti. Nel prossimo turno, Gravina-Nardò, Martina-Fasano.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 6 novembre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 10

NARDÒ-MARTINA 0-0

NARDÒ (3-5-2): Viola; Mengoli (25′ st Urquiza), Lanzolla, Russo; De Giorgi, Fedel, Agnello (31′ st Guadalupi), Ciracì, Antonacci (31′ st Polichetti); Dambros (21′ st Lucatti), Gjonaj (34′ st Mariano). All. Ragno.

MARTINA (3-5-2): Suma; Perrini, Suhs, Cappellari; Pinto, Cerutti, Teijo, Mancini, Tuccitto (28′ st Nikolli); Ancora (44′ st Petitti), Lopez (36′ st Diaz). All. Pizzulli (squalif., in panchina Moncelli).

ARBITRO: Dini di Città di Castello.

NOTE: ammoniti Mengoli (N), Cappellari, Lopez, Mancini, Diaz (M).

