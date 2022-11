LECCE – Blin, il maratoneta. Gallo e Gonzalez sempre nel vivo: i numeri della partita di Udine

Alexis Blin è stato il macina-chilometri del Lecce nella partita pareggiata a Udine. Secondo le statistiche diffuse dalla Lega di Serie A, il mediano francese ha percorso 12,296 km, tra cui 7,5 km di corsa piena. Al secondo posto, Morten Hjulmand, che ha corso per 11,729 km; sul gradino più basso del podio, Antonino Gallo, autore di una gara più che positiva, con 11,433 km. A seguire, Joan Gonzalez (11,341 km) e Valentin Gendrey (11,175 km).

In generale, il Lecce ha tirato per nove volte verso la porta bianconera, una sola delle quali nello specchio. I palloni che colpiscono pali o traverse, infatti, non sono considerati tiri in porta, in una concezione alquanto cervellotica delle statistiche di Lega. In sostanza, un tiro in porta e un gol per i salentini, contro i 16 tiri (5 in porta) dei friulani. Gonzalez è primo nella classifica dei passaggi riusciti sulla tre quarti (11) davanti a Gallo (10). Strefezza è primo nella classifica dei dribbling (3). Sinteticamente: il Lecce ha fatto girare il pallone più velocemente rispetto agli avversari, giocando in maniera più compatta, con un baricentro più alto e cercando la verticalizzazione appena possibile, subendo la pressione avversaria nel secondo tempo, come si evince dai numeri che evidenziano un baricentro più basso di quattro metri dal 46′ in poi.