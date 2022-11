FASANO-CASARANO – Corvino+Battista, dal “Vito Curlo” arriva il primo ko stagionale per i rossazzurri

Al “Vito Curlo” arriva la prima sconfitta stagionale per il Casarano di Giovanni Costantino. Il Fasano si aggiudica il big-match della decima giornata del girone H di Serie D con due gol sul finire di primo tempo, consolidando il secondo posto in classifica. Le Serpi, invece, scivolano di qualche posizione, restando, comunque, in zona playoff.

Circa duemila gli spettatori accorsi nell’impianto fasanese, con discreta presenza ospite. Prime fasi di gioco equilibrate, con tentativi di Corvino per i locali e di Saraniti per gli ospiti. Lo stesso Corvino, poi, si mette in proprio e impegna Carotenuto in una difficile parata. Burzio manca due volte la chance per il vantaggio rossazzurro, imitato da Saraniti poco dopo la mezzora. Al 40′ il primo snodo della gara: Bocchetti stente Battista in area casaranese, l’arbitro ordina un penalty. Dal dischetto ci va Corvino che spara centrale e manda il Fasano avanti. Nemmeno il tempo di gioire e il Fasano raddoppia: ripartenza biancazzurra condotta da Corvino che percorre metri su metri palla al piede, prima di offrire un pallone d’oro a Battista che mette dentro il 2-0 con un diagonale mancino.

Costantino mette mano ai cambi per provocare una reazione dai suoi, ma per gli avanti rossazzurri è giornata no, come si vede al minuto 8 quando Burzio sbaglia il tiro in porta col mancino. Il Fasano non si limita a difendersi ma punge come e quando può. Battista manca lo specchio con uin tiro a giro, sull’altro fronte è Strambelli a tentare la carta del tiro dalla distanza. La squadra di Tisci ci prova anche coi difensori, come al 22′, in occasione dell’azione personale di Di Vittorio, terminata con palla alta sulla traversa. Minuti finali, Diaz manca l’appuntamento col terzo gol fasanese, mentre il Casarano si getta in avanti a caccia del gol che potrebbe riaprire la partita, ma lo fa affidandosi a lanci lunghi, puntualmente catturati dalla retroguardia di casa. Il finale è tutto del Fasano: prima Carotenuto deve respingere un insidioso tiro di Forbes, poi Calabria colpisce in pieno la traversa e, sulla respinta, Forbes manca lo specchio clamorosamente.

Finisce, quindi, 2-0 un derby dagli altri livelli qualitativi e che ha premiato la maggior consistenza del Fasano in tutti i reparti.

Domenica prossima, Casarano-Puteolana, Martina-Fasano.

IL TABELLINO

Fasano, stadio “V. Curlo”

domenica 6 novembre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 10

FASANO-CASARANO 2-0

RETI: 41′ pt rig. Corvino, 44′ pt Battista

FASANO: Ceka, Savarese, Di Vittorio, Lezzi, Onraita, Da Silva, Battista, Bianchini (12′ st Diaz), Acosta (36′ st Di Federico), Corvino (23′ st Forbes), Calabria. All. Tisci.

CASARANO: Carotenuto, Vitofrancesco, Bocchetti (14′ st Ortisi), Marsili (7′ st Garcia), Parisi, Rizzo (23′ st Sepe), Saraniti, Strambelli, Burzio (32′ st Gatto), Guastamacchia, Cannavaro. All. Costantino.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

NOTE: ammoniti Rizzo, Bianchini, Marsili, Menegatti, Bocchetti, Ortisi, Lezzi, Parisi.

