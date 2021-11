NARDÒ – Il Toro s’inceppa contro l’ex Ragno. Francavilla in Sinni corsaro al “Giovanni Paolo II”

Dopo quattro risultati utili consecutivi, arriva la prima sconfitta per il Nardò sotto l’era De Candia. Il Francavilla in Sinni dell’ex Nicola Ragno sbanca il “Giovanni Paolo II” mettendo la freccia a cavallo tra i due tempi.

Nemmeno il tempo di sistemarsi in campo che il Nardò è già in vantaggio: bravo Puntoriere a sfruttare un retropassaggio avventato di un difensore ospite e a freddare Prisco. I lucani, però, non ci stanno e al 12′ ristabiliscono gli equilibri con una deviazione vincente di Ferrante che trova lo spiraglio giusto per battere Lovecchio. Dopo una fase di stasi, gli ospiti trovano il punto del vantaggio prima del riposo, grazie a un rigore trasformato da Melillo.

Toro più aggressivo e determinato in avvio di ripresa ma che non sfrutta a dovere la superiorità numerica arrivata per via dell’espulsione di Polichetti, al 13′, per proteste. In contropiede è Antonacci a siglare il terzo gol ospite con una bella azione personale. Il Nardò trova pochi spazi e solo al 44′ accorcia le distanze con un tap-in di Mariano, ben servito da Caputo.

La squadra di De Candia rimane inchiodata a 14 punti, a pari merito con Casarano, Bisceglie e Nola, e, domenica prossima, è attesa dall’ardua sfida di Bitonto.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 21 novembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 12

NARDÒ-FRANCAVILLA IN SINNI 2-3

RETI: 1′ pt Puntoriere (N), 12′ pt Ferrante (F), 33′ pt Melillo rig. (F), 23′ st Antonacci (F), 44′ st Mariano (N)

NARDÒ (4-3-1-2): Lovecchio; De Giorgi, Porcaro (13’ st Caputo), Masetti, Dorini (37’ st Palazzo); Mengoli, Cancelli, Alfarano (42’ st Mariano); Mancarella; Puntoriere, Cristaldi (30’ st Cavaliere). A disp.: Petrarca, Solimeno, Valzano, Mileto, Gallo. All.: De Candia.

FRANCAVILLA IN SINNI (3-5-2): Prisco; Di Ronza, Ferrante, Russo; Cristallo, Langone (30’ st Petruccetti), Ganci, Melillo (13’ st Gentile, 45′ st Cabela), Polichetti; Croce (38′ st De Marco), Nolè (16’ st Antonacci). A disp.: Daniele, Nicolao, Lazic, Vaugh. All.: Ragno.

ARBITRO: Sig. Ramondino di Catanzaro.

NOTE: ammoniti: Puntoriere e Mengoli; Di Ronza, Polichetti, Ganci, Melillo e Cristallo (F); espulso al 13′ st Polichetti (F) per proteste.

(foto: il saluto tra i tecnici De Candia e Ragno, insieme in panchina ai tempi del Nardà – ph. Cardone)