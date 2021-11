LECCE – Primavera: Mommo illude, poi è show della Spal

Tracollo per il Lecce Primavera al Via del Mare contro la Spal che ne fa cinque.

Eppure la gara si era messa subito bene per i giallorossi che, al 1′, erano già andati in vantaggio con un gol di Mommo, bravo a finalizzare al meglio un’azione avviata da Burnete e rifinita da Salomaa. Milli sfiora il raddoppio, ma, dal 13′, comincia un’altra partita: pari Spal con un tiro da fuori di De Milato. Mommo sfiora il nuovo vantaggio al 25′, bravo Rigon a dirgli di no, poi la Spal raddoppia al 31′ con Campagna, su assist di Saiani. Borbei va in affanno su un’uscita e provoca un rigore, trasformato da Pinotti tre minuti dopo. Si fa male Milli, al suo posto il rientrante Macrì, prima della pausa.

Lecce intenzionato a vendere cara la pelle, ma non basta: al 5′ è quarto gol ospite con D’Andrea che, aiutato dal palo, batte ancora Borbei. Al 56′ è pokerissimo Spal: Pinotti che sfrutta un errato intervento di Borbei per insaccare a porta vuota. Il Lecce sbanda pesantemente rischia di prendere anche il sesto gol per via di un avventato retropassaggio di Vulturar, salva Borbei su Fiori.

Lecce inchiodato a otto punti e raggiunto dal Milan al terzultimo posto. Venerdì prossimo, trasferta sul campo del Napoli.

IL TABELLINO

LECCE-SPAL 1-5

RETI: 1′ Mommo (L), 13′ De Milato (S), 32′ Campagna (S), 35′ rig. e 56′ Pinotti (S), 51′ D’Andrea (S)

LECCE (4-3-3): Borbei; Hasic (58′ Pascalau), Torok, Lemmens, Nizet; Milli (43′ Macrì), Mommo, Gonzalez (85′ Daka); Burnete (46′ Oltremarini), Salomaa (58′ Scialanga), Vulturar. A disp. Bufano, Russo, Back, Dreier, Carrozzo, Coqu, Lippo. All. Grieco.

SPAL (4-3-3): Rigon; Abdalla, Saiani (78′ Borsoi), Forapani, Csinger; D’Andrea, De Milato (70′ Simonetta), Orfei (70′ Fiori); Campagna (78′ Fahad), Roda (85′ Puletto), Pinotti. A disp. Pezzolato, Bugaj, Biancheri, Wike Braams. All. Picarreta.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

NOTE: ammonito Pascalau.

Risultati: Atalanta-Cagliari 1-0 (ven.), Milan-Juventus 3-1 (ven.), Genoa-Sampdoria 2-4 (ieri), Sassuolo-Inter 1-0 (ieri), Empoli-Fiorentina 2-0 (ieri); Torino-Napoli 1-2, Lecce-Spal 1-5; Pescara-Torino (domani ore 13), Roma-Bologna (domani ore 15).

Classifica provvisoria: Roma 20 – Napoli, Empoli e Fiorentina 16 – Juventus 15 – Torino e Spal 14 – Sampdoria e Genoa 13 – Inter e Cagliari 12 – Spal e Atalanta 11 – Verona e Sassuolo 10 – Lecce e Milan 8 – Bologna 7 – Pescara 4.

(foto: Vito Grieco, allenatore giallorosso – ph Coribello/SS)