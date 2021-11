FEMMINILE – Riscatto Lecce Women, cinquina al Catania e ritorna il sorriso. Risultati e classifica dopo la 7ª

Dopo cinque partite, ritorna alla vittoria il Lecce Women che travolge il Catania con un pokerissimo griffato dalle doppiette di D’Amico e Marsano e dal gol di Cazzato.

Le ragazze allenate da Vera Indino impiegano solo 44 secondi per sbloccare il risultato con un gran colpo di testa di D’Amico su corner di Zawadzka; al 23′, bis della capitana su assist di Orlando. Poi il tris di Marsano con un tap-in su assist di Cazzato. Nella ripresa, D’Amico manda in rete Cazzato, poi Marsano per il definitivo 5-0.

In campo anche le giovanissime Bisanti (2006), Pomes, Monno e Di Lorenzo (2007), quest’ultima all’esordio assoluto dopo l’infortunio prima del ritorno in campo di Durante (2001).

“Ci tenevamo tantissimo a vincere questa partita e ci siamo riusciti – ha detto alla fine del match il vice allenatore del Lecce Women, Gianluca La Mazza -. L’avevamo preparata con molta cura perché, al di là della loro giovane età, le ragazze del Catania hanno le qualità e le capacità per mettere in difficoltà chiunque, di conseguenza bisognava approcciare bene il match e le ragazze sono state encomiabili visto che dopo 23′ eravamo già sul 2-0. Al Catania abbiamo concesso soltanto qualche sporadica ripartenza e nulla più, dopodiché siamo stati sempre presenti nella loro metà campo. Ci prendiamo questi tre punti e da martedì cominceremo a concentrarci sulla gara di domenica sul campo della Roma XIV“.

—

IL TABELLINO

Castrignano de’ Greci, stadio “La Torre”

domenica 21 novembre 2021, ore 14.30

Serie C femminile 2021/22 girone C – giornata 7

LECCE WOMEN-CATANIA 5-0

RETI: 1′ pt e 23′ pt D’Amico, 39′ pt e 20′ st Marsano, 12′ st Cazzato

LECCE WOMEN: Rizzon; Bengtsson, Felline, Zawadzka, Rollo; Coluccia (28′ st Pomes), Cucurachi, De Benedetto (41′ st Durante), Cazzato (14′ st Bisanti); Marsano (32′ st Monno), D’Amico (37′ st Di Lorenzo). A disp.: Serio, Bocchieri, Ouacif. All.: La Mazza Gianluca (Indino squalificata).

CATANIA: Orlando, Pierini, Chirico (41′ st Messina), Romano (45′ st Ragaglia), Fiorile, Lanteri (37′ pt Fazio), Saraniti, Di Stefano, Mangiameli, Pennisi (45′ st Zuppelli), Villani (37′ st Gangi). A disp.: Puglisi. All. Scuto Giuseppe.

ARBITRO: Striamo di Salerno.

–

RISULTATI (giornata 7): Aprilia-Trastevere 0-4, Apulia Trani-Vis Mediterranea 4-2, Chieti-Crotone 7-1, E. Coscarello-Rever Roma 2-3, Fesca Bari-Roma XIV (rinviata all’8 dicembre), Independent-Matera 1-3, Lecce Women-Catania 5-0, Res Roma-Grifone G. 10-0.

CLASSIFICA: Chieti 21 – Res Roma, Trastevere 19 – Apulia Trani 18 – Matera 15 – Crotone 12 – Aprilia e Vis Mediterranea 10 – Lecce Women e Rever Roma 8 – Independemnt e Fesca Bari 4 – Roma XIV, Grifone Gialloverde e Catania 3 – E. Coscarello 0.

PROSSIMO TURNO (28/11): Catania-Chieti, Grifone G.-Fesca Bari, Matera-E. Coscarello, Rever Roma-Res Roma, Roma XIV-Lecce Women, Vis Mediterranea-Independent, Crotone-Aprilia Racing, Trastevere-Apulia Trani.