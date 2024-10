NARDÒ – Gravina travolto da cinque reti, tre punti che valgono il quarto posto in classifica

Quinta vittoria stagionale, prima casalinga, seconda consecutiva e terza nelle ultime quattro per il Nardò che rifila una secca cinquina al malcapitato Gravina. Risultato che pesa ancora di più se si tiene conto del pareggio della Palmese che permette ai granata l’aggancio in classifica al quarto posto.

Il Gravina si fa preferire per oltre mezzora, facendo girare bene il pallone e pungendo con Santoro che già dopo due minuti chiama all’appello De Luca che gli chiude lo specchio e lo stesso fa con Cavaliere al 20′, questa volta con l’aiuto della traversa. Dal 40′ in poi comincia un’altra partita col Nardò protagonista: una pennellata di D’Anna all’incrocio vale il vantaggio per il Toro e, prima del riposo, arriva anche il raddoppio grazie al solito Correnti, sugli sviluppi di un corner.

Il Nardò gioca sul velluto anche nella ripresa e al 26′ affonda il terzo colpo: D’Anna pesca Correnti che serve Munoz, abile a sganciare il destro al volo e a battere nuovamente Zanin. In rete anche Milli poco dopo la mezzora con un tiro a botta sicura che tocca il palo e poi s’infila in porta. Sussulto d’orgoglio del Gravina quando al 34′ accorcia le distanze grazie ad una rete di Chacon che corregge in porta un tentativo di Napolano finito sulla traversa. Lo stesso Chacon, poi, chiuderà in anticipo la partita guadagnando la via degli spogliatoi per aver ricevuto un rosso per doppia ammonizione. Prima della doccia finale, quinta rete neritina firmata da Maletic con un colpo di testa da corta distanza.

Vittoria pesante anche e soprattutto per il morale dei granata che, domenica prossima, saranno di scena sull’isola contro l’Ischia.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 27.10.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 9

NARDÒ-GRAVINA 5-1

RETI: 40′ pt D’Anna (N), 45′ pt Correnti (N), 26′ st Munoz (N), 31′ st Milli (N), 34′ st Chacon (G), 46′ st Maletic (N)

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Davì, Pinto (42′ st Delvino), Calderoni; Munoz, Vrdoljak, Addae (14′ st Milli), Correnti (38′ st Orlando), De Crescenzo (16′ st Montagna); Maletic, D’Anna (32′ st Piazza). All. De Sanzo.

GRAVINA (4-2-3-1): Zanin; Napolano, Fustar (43′ pt Macanthony), Bosnjak (24′ st Russo), Sardo (32′ st Orsini); Cabella, Pierce; Gonzalez, Cavaliere (8′ st Chacon), Manole (8′ st Stauciuc); Santoro. All. Tiozzo.

ARBITRO: Castelli di Ascoli.

NOTE: al 44′ st espulso Chacon (G) per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA