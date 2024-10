UGENTO – Tanto impegno ma nessun gol, la sfida con la Real Acerrana termina in parità

Ugento e Real Acerrana non si superano. Tra le due matricole prevale la paura di perdere e lo 0-0 finale è lo specchio di una partita giocata con grinta e applicazione da entrambe le parti ma con poca qualità, soprattutto nei reparti avanzati. Il punto conquistato al “Comunale”, comunque, è utile per muovere le deficitarie classifiche di entrambe.

Mister Mimmo Oliva conferma sostanzialmente la formazione schierata mercoledì ad Andria con l’unica novità del ritorno di Iborra tra i titolari. Ne cambia quattro, invece, il suo collega Giovanni Sannazzaro lanciando in campo dal primo minuto Rendina, Caminiti, Langella e Allegra. Prima del fischio d’inizio, commosso tributo di tutto lo stadio per Valentina Sergi, la giovane pallavolista originaria della marina di Ugento, scomparsa improvvisamente nei giorni scorsi.

Lunga la fase di studio iniziale. Strappa gli applausi del “Comunale” un’azione corale dell’Ugento vanificata da un cross di Lezzi direttamente su Rendina. Nella primissima fase si fa preferire l’Ugento anche se Rendina non corre alcun rischio sia sul mancino di Jimenez, bloccato a terra, sia sul tiro in scivolata di Ruiz, ampiamente a lato. Attorno metà tempo si fa vedere Laringe per gli ospiti, prima con un tiro a giro dal vertice dell’area, abbrancato in presa da Di Donato, poi con un insidioso traversone spazzato via da Iborra quasi sulla linea di porta. Da lì in poi, meglio l’Acerrana: al 32’ un tiro-cross di Fabiano non trova pronto alcuno dei suoi sul palo opposto. Di Donato è pronto a sbarrare la strada a Fabiano lanciato a rete e a respingere, due volte, a pugni chiusi i tentativi di Laringe. L’Ugento si fa vedere con un tiro altissimo di Ruiz e con un cross di Romano per Baietti anticipato da Rendina.

Nella ripresa si susseguono i cambi dei tecnici, per lo più conservativi per non sbilanciare troppo le rispettive squadre. Attorno metà tempo Ugento vicino al vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Ruiz, alzato in corner da Rendina. Replica granata affidata a un colpo di testa di Fabiano, con palla larga, e a un tiro di Elefante corretto in corner dall’estremo ugentino, così come fa il suo collega acerrano sul mancino di Sanchez dalla distanza. A due dalla fine l’Acerrana sciupa un ottimo cross di Ndiaye che trova impreparati al tap-in vincente i suoi compagni in area giallorossa. Prima del triplice fischio c’è ancora spazio per un rigore reclamato dall’Ugento, per un presunto fallo su Sanchez, e per una punizione dello spagnolo calciata direttamente nelle braccia di Rendina. Reti bianche, dunque, al “Comunale”: risultato giusto che risolleva parzialmente il morale di entrambe le squadre, reduci da alcune sconfitte consecutive.

Domenica prossima l’Ugento sarà di scena a Gravina, ieri uscito malconcio dal “Giovanni Paolo II” di Nardò.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 27.10.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 9

UGENTO-REAL ACERRANA 0-0

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo (6′ st Sanchez), Iborra, Martinez E.; Lezzi, Grisley, Ruiz, Linares (34′ st Teyou), Romano (6′ st Mariano); Jimenez (28′ st Ancora), Medina (41′ pt Baietti). A disp. Lauretti, Bedini, Seclì, Amico. All. Oliva.

REAL ACERRANA (4-3-3): Rendina; Todisco (34′ st Ndiaye), Allegra, De Giorgi, Caminiti; Fabiano, Langella, Cuomo (22′ st Pelliccia); Esposito (42′ st Thiaw), Elefante (32′ st Gaeta), Laringe. A disp. Moccia, Fontana, Barillari, Saviano, Mundula. All. Sannazzaro.

ARBITRO: Zadrima sez. Pistoia.

NOTE: Ammoniti Bernardo, Jimenez (U). Rec. 2′ pt., 4′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA