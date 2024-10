CASARANO – Difese solide e poche emozioni: reti bianche nel big-match con la Nocerina

foto: Nocerina-Casarano prima del viaph: US Casarano Calcio

Finisce in parità, a reti bianche, il big–match della nona giornata tra Nocerina e Casarano che conservano la rispettiva imbattibilità in campionato e si confermano due delle big del girone H.

Davanti a cinquemila tifosi sono i padroni di casa a costruire la prima palla gol dopo nemmeno un minuto, quando un tiro di D’Agostino colpisce la traversa con Fernandes che sembrava tagliato fuori. Lo stesso D’Agostino si fa vedere al 7′ penetrando tra le maglie della difesa rossazzurra ma sbagliando la mira nel momento della conclusione in porta. La replica casaranese è affidata a un colpo di testa di Legittimo, bloccato in due tempi da Wodzicki che poi è miracoloso su un tentativo di Logoluso, poco dopo la mezzora. Prima del riposo, ancora operativo Fernandes che, in due tempi, si salva sul tiro di D’Agostino.

Gara sostanzialmente bloccata anche nella ripresa con le due squadre attente prima a non prenderle, poi a cercare di offendere. Col passare del tempo Nocerina e Casarano arretrano di qualche metro i rispettivi baricentri e le palle gol latitano. L’unico appunto sui taccuini è un altro tentativo del solito D’Agostino con palla largamente a lato.

A fine partita, mister Giuseppe Lentini, vice di Laterza ancora squalificato, parla di risultato “sostanzialmente giusto, anche se parate del nostro portiere non ne ricordo, mentre dall’altra parte ci sono stati due interventi importanti. Abbiamo conquistato un punto importante su un campo difficilissimo contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Prendiamoci questo punto e torniamo a casa con maggiore consapevolezza dopo un trittico di partite difficili“.

Domenica prossima il Casarano ospiterà al “Capozza” l’Angri.

IL TABELLINO

Nocera Inferiore (SA), stadio “San Francesco D’Assisi”

domenica 27.10.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 9

NOCERINA-CASARANO 0-0

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino, Silvestri, Sparandeo, Tempre; Grandis, Provenzano, Gerbaudo; Faiello (37′ st Vono), D’Agostino, Marquez (27′ st Ferrari). All. Novelli.

CASARANO (4-4-2): Fernandes; Martinenko, Rizzo, Legittimo, Pinto (29′ pt Versienti); Teijom Logoluso, Ganfornina (27′ st D’Alena), Opoola (1′ st Valentino); Malcore (15′ st Saraniti), Loiodice (42′ st Ferrara). All. Lentini (Laterza squalificato).

ARBITRO: Teghille di Collegno.

