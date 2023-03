NARDÒ – Gjonaj disfa e poi fa, il Toro continua a correre. Ragno: “Bel gioco? Ora bisogna pensare solo ai tre punti”

Non senza soffrire, il Nardò piega di misura il Gravina e continua la sua rincorsa alla Cavese, distante sempre quattro punti in vetta alla classifica. Ostica la formazione di mister Catalano che ha imbrigliato il gioco dei granata, riducendo al minimo le occasioni da gol. Quella clamorosa arriva al 32′ della ripresa: rigore per fallo di mani di Parisi in area ospite, batte Gjonaj ma Mascolo si supera. È, però, lo stesso Gjonaj, poco più tardi, a farsi perdonare, infilando Mascolo con un destro secco dopo un’azione personale. Il Nardò, però, deve soffrire sino all’ultimo prima di gioire: proprio sul gong, il Gravina sfiora il pari con Actis Goretta che colpisce il palo.

Mister Nicola Ragno guarda all’essenziale: “Se non siamo stati brillanti è stato anche merito dell’avversario, ma, in questo momento, il bel gioco si deve mettere da parte e si deve pensare solamente ai tre punti. Siamo stati bravi a non perdere la testa e abbiamo anche avuto un pizzico di fortuna che, in certi casi, non guasta mai. Bisogna sempre rimanere lucidi e usare la testa. In questo finale di stagione, quello che conta è proprio l’aspetto mentale e non tanto la tattica”.

Dopo la sosta, il Nardò sarà impegnato sul campo della Nocerina.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 19 marzo 2023, ore 15

Serie D/H 2022/23, giornata 28

NARDÒ-GRAVINA 1-0

RETI: 38′ st Gjonaj

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza (34′ st Pinto), Lanzolla, Russo; Ciracì (39′ st Orlando), Fedel (34′ st Mengoli), Addae, Montinaro (15′ st Gjonaj), Polichetti; Ferreira, Dambros (26′ st Bonilla). All. Ragno.

GRAVINA (5-3-2): Mascolo; Parisi, Sanzone (39′ st Actis Goretta), Manes, Ligorio (19′ st Kharmoud), Intinacelli; Bruno (6′ st Pontillo), Zappacosta (39′ st Tommasone), Coppola; Oliveira, Tondo (42′ st Stanisavic). All. Catalano.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

NOTE: al 32′ st Mascolo (G) para un rigore di Gjonaj (N). Ammoniti Addae, Coppola, Bruno, Zappacosta, Tondo, Parisi, Pontillo.

RISULTATI E CLASSIFICA