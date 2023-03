LECCE – La Primavera non conosce sconfitta: tris al Cagliari e primo posto consolidato

Se la prima squadra è in una fase di netto appannamento e di sterilità offensiva, ciò non si può dire – e non da oggi – per la Primavera del Lecce di Federico Coppitelli che continua a vincere e convincere.

I lupetti passano anche a Cagliari che pure era andato in vantaggio al 13′ con un gol di Pulina dopo un buon avvio ospite. La reazione salentina ha effetti in zona recupero del primo tempo con il gol di Corfitzen (quinto in campionato), poi seguito, nella ripresa, dalla tredicesima rete stagionale di Burnete e dalla nona di Berisha, che è una mezzala.

In classifica il Lecce sale a 49 punti dopo 15 partite (tredicesimo risultato utile consecutivo con undici vittorie e soli due pareggi), con quattro punti di vantaggio sulla nuova seconda, il Frosinone, e cinque sulla Roma, fermata sul pari dall’Inter. A dieci partite dalla fine della stagione regolare, Burnete e compagni sembrano avere, ormai, a portata di mano, l’obiettivo playoff, impensabile a inizio stagione dopo una salvezza tirata per i capelli nel campionato passato.

Dopo la pausa, anche il Lecce Primavera se la vedrà con l’Empoli in terra salentina. Salvo modifiche, l’incontro si disputerà domenica 2 aprile alle ore 13.

—

IL TABELLINO

Cagliari, stadio campetto Assemini

domenica 19 marzo 2023, ore 15

Primavera 1 2022/23, giornata 24

CAGLIARI-LECCE 1-3

RETI: 13′ pt Pulina (C), 46′ pt Corfitzen (L), 8′ st Burnete (L), 44′ st Berisha rig. (L)

CAGLIARI (4-3-3): Liloc; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi (31′ st Masala); Caddeo (20′ st Conti), Cavuoti, Carboni (10′ st Konate); Vinciguerra, Griger, Pulina. All. Filippi.

LECCE (4-3-3); Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Samek (26′ st McJannet), Vulturar, Berisha; Corfitzen (20′ st Daka), Burnete (25′ st Bruhn), Salomaa (40′ st Ciucci). All. Coppitelli.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia.

NOTE: ammoniti Pascalau, Palomba, McJannet. Rec. 0′, 4′.