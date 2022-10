NARDÒ – Francavilla in Sinni rimontato, è dolce il sapore della vittoria

Una vittoria in rimonta, dopo cinque pareggi consecutivi: sorride il Nardò che riacciuffa e batte in volata il Francavilla in Sinni, conservando il piazzamento in zona playoff.

Sul neutro di Ugento – gara giocata anche a porte chiuse – i granata cominciano male e, dopo aver colpito una traversa con Gjonaj al 2′, vanno sotto attorno alla mezzora per via della perfetta punizione calciata da Marconato. Per il Toro, solo due tiri velleitari di Dambros e Guadalupi.

Nella ripresa, però, lo spartito cambia decisamente: passano tre minuti e Gjonaj firma il pareggio, superando in uscita il portiere ospite Maione dopo aver ricevuto palla da Dambros. Lo stesso Gjonaj, al 10′, confeziona una palla gol clamorosa che Fedel spreca malamente. Poco prima della mezzora, però, l’undici di Nicola Ragno sfonda: cross arcuato di Gjonaj dalla sinistra, stacco di De Giorgi e palla alle spalle di Maione un’altra volta.

Finisce così, con la vittoria in rimonta per il Nardò: i tre punti mancavano dalla seconda giornata, 11 settembre. Domenica prossima, De Giorgi e compagni sono attesi dal derby di Bitonto.

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

domenica 23 ottobre 2022, ore 15

Serie D/H 2022/23, giornata 8

NARDÒ-FRANCAVILLA IN SINNI 2-1

RETI: 28′ pt Marconato (F), 3′ st Gjonaj (N), 28′ st De Giorgi (N)

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza, Lanzolla, Mengoli; De Giorgi, Fedel (22′ st Antonacci), Guadalupi (25′ st Agnello), Ciracì, Polichetti (43′ st Russo); Dambros (14′ st Mariano), Gjonaj (39′ st Caracciolo). All. Ragno.

FRANCAVILLA IN S. (3-5-2): Majone; Esposito A., Dopoudj, Nicolao; Esposito G., Marconato (31′ st Kordic), Pizzutelli (11′ st Pezzi), Melillo (25′ st Petruccetti), Vaughn (31′ st Maiore); De Marco (14′ st Gentile), Nolè. All. De Luca.

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti Lanzolla, Plichetti, De Giorgi, Majone, Vaughn, Dopoudj.

RISULTATI E CLSSSIFICA