CASARANO – A Matera è battaglia senza fine: il pari costa il primato ai rossazzurri

Un Casarano duro a morire riagguanta, per due volte, il Matera di mister Totò Ciullo e torna imbattuto dalla trasferta lucana, perdendo, però, il primato in classifica. Un primo tempo combattutissimo si chiude col vantaggio per la formazione di casa: pregevole azione di squadra organizzata da Russo, palla a Ferrara che, con un colpo sotto, fa secco Catorenuto in uscita.

Il Casarano non ci sta e, dopo aver colpito una traversa con Strambelli, direttamente su punizione, trova il punto del pari con Gatto, bravo a resistere alla carica di un avversario e a superare Pozzer, una volta entrato in area di rigore. La gioia per il raggiunto pareggio, però, dura poco per il Casarano: al 18′, Matera di nuovo in vantaggio con Piccioni che premia un perfetto cross di Manu per anticipare tutti di testa e mettere dentro il pallone del 2-1. Altri pochi giri di lancette e il Casarano riagguanta il nuovo pareggio con Barbetta, abile a deviare, sotto porta, una punizione insidiosa di Strambelli. Fino al triplice fischio, le due squadre continuano a giocare e a cercare la vittoria, che non arriverà per nessuno.

I rossazzurri, ora, scalano al terzo posto, a un punto dalla Cavese e a due dal Fasano. Domenica prossima, impegnativa sfida casalinga contro il Barletta al “Capozza”.

—

IL TABELLINO

Matera, stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”

domenica 23 ottobre 2022, ore 15

Serie D/H 2022/23, giornata 8

MATERA-CASARANO 2-2

RETI: 41′ pt Ferrara (M), 10′ st Gatto (C), 18′ st Piccioni (M), 24′ st Barbetta (C)

MATERA (3-5-2): Pozzer; Demoleon, Vicente, Sgambati; Manu (31′ st Zielski), Russo, Bottalico, Montanino, Iaccarino; Ferrara (31′ st Gjuci), Piccioni (23′ st Tigani). All. Ciullo.

CASARANO (4-3-3): Carotenuto; Guastamacchia, Rizzo, Sepe (33′ st Vitofrancesco), Parisi (38′ st Cecere); Cannavaro (33′ st Bocchetti), Marsili, Atteo (6′ st Barbetta); Strambelli, Gatto (19′ st Dellino), Burzio. All. Morra (Costantino squalificato).

ARBITRO: Dasso di Genova.

NOTE: Ammoniti Guastamacchia, Piccioni, Demalja.

RISULTATI E CLASSIFICA