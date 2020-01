NARDÒ – Foglia Manzillo nel post Taranto: “Pareggio cercato e meritato, ma per la salvezza occorrerà…”

È un Foglia Manzillo soddisfatto quello che si presenta in sala stampa al termine della gara contro il Taranto. Nonostante lo svantaggio iniziale, i suoi ragazzi hanno dimostrato grande carattere, acciuffando il pari, al termine di una prestazione gagliarda e quasi perfetta dal punto di vista tattico.

“La partita è andata esattamente come aveva previsto – racconta il tecnico granata Foglia Manzillo -, il Taranto era venuto qui per giocarsi le ultime chance di rimonta e noi avevamo impostato il match cercando di chiudere tutti gli spazi, un po’ come fatto dal Casarano la scorsa settimana. Fino al momento del loro vantaggio eravamo stati abbastanza bravi, poi in quell’occasione ci siamo abbassati un po’ troppo. A differenza di prima, ora i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza e dopo lo svantaggio non si sono abbattuti, trovando la via del pareggio con un jolly dalla distanza, anche se non è da attribuire tutto al caso, perchè non è il primo gol che arriva in questo modo, i ragazzi sono fiducia e questo li spinge a cercare anche questo tipo di soluzioni. Il pareggio è un risultato positivo – prosegue l’ex Campobasso -, anche perchè lo abbiamo meritato, ora abbiamo cinque punti in più rispetto al girone d’andata, e questo molto è importante, ma sappiamo bene che le nostre avversarie non stanno a guardare, quindi occorrerà avere un buon ruolino di marcia per centrare la salvezza.

Rispetto alle prime giornate oggi ho maggiori soluzioni dalla panchina, anche se in questa gara nello specifico abbiamo avuto diverse defezioni riguardanti il parco under e sotto questo aspetto – conclude – abbiamo fatto un vero e proprio miracolo“.